Koç Holding 54. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding'in Türkiye ekonomisindeki öncü ve sorumlu rolüne işaret ederek, “Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için, aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

Koç Holding’in 54. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki holding merkezinde gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2017 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Koç Topluluğu olarak çalkantıların azaldığı ancak birçok yeni değişkenin devreye girdiği 2017 yılını oldukça başarılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Rahmi Koç, Koç Faaliyet Raporu açıklamasında dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





- "Kalitemizi ve teknolojilerimizi en rekabetçi seviyelere ulaştırmaya çalıştık"





Koç, gerek iç piyasada gerekse geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa’daki canlanmaların, üretim, ciro ve karlılık artışını desteklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sadece iç piyasaya bağlı kalmayıp, ihracat ve uluslararası faaliyetlerimizden kaynaklanan gelirlerimizi de yükseltme çabalarımız sürdürüldü. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 34 milyar TL’yi aşan kombine yatırımlarımızın sonucunda, bir yandan üretim ve hizmetlerimizi artırırken, diğer yandan kalitemizi ve teknolojilerimizi en rekabetçi seviyelere ulaştırmaya çalıştık. Sizlere sunduğumuz başarılı ekonomik sonuçlar bu çabalar sayesinde gerçekleşti.

Geleneksel ilkelerimizle ve tutumumuzla bir yandan mevcut faaliyetlerimizde iş hacmimizi, verimliliğimizi, teknoloji ve kalite standartlarımızı artırırken diğer yandan büyümemizi sürdürme amacıyla yeni fırsatları da titizlikle değerlendiriyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla topluluğumuzu yeni kuşaklara taşımak için, aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, geleceğe hep birlikte öncülük etmeye çalışacağız.”





- “En önemli üç faktör, kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamı”





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise Faaliyet Raporu değerlendirmesinde dünyanın geleceğimizi şekillendirecek birçok politik, ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmeye sahne olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Bir yandan küresel olumlu ekonomik gelişmelerle büyüme hızlanıyor, diğer yandan ise gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada artan eşitsizlikler hem ülkeler içerisinde hem de ülkeler arası kutuplaşmayı pekiştiriyor. Eşitsizlikler deyince gelir eşitsizliğinin yanı sıra, toplumun tüm kesimlerinin kaliteli eğitime, teknolojiye ve sağlık hizmetlerine uygun koşullarda erişimini de anlamamız gerekiyor.



Üstelik yeni dijital çağda istihdam ve iş gücü yapısının önemli bir değişim göstereceğini dikkate alırsak, önümüzdeki dönemde de bu gelişmelerin devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeplerden dolayı, daha yenilikçi, kapsayıcı ve iş birliği odaklı bir büyüme modeline olan ihtiyaç giderek artıyor.

Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesinin de ötesinde, yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı da hazırlaması gerekiyor. Bu çerçevede bilim, teknoloji ve inovasyonu besleyecek iklimin yaratılması önem arz ediyor. Bunun için de en önemli üç faktör, kaliteli eğitim, bilime aktarılan kaynaklar ve özgür düşünce ortamıdır.”





- “Bugün olduğumuz yere ortak değerlerimizin ve dayanışmamızın gücüyle geldik”





Koç Topluluğu bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarının çağın getirdiği yeni değerlerin ülkemizde benimsenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Ömer Koç, şöyle devam etti: “Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermenin ötesinde, ülkemize ve insanımıza bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet etmenin giderek daha da önem kazandığına ve sorumluluğumuzun artığına inanıyorum. Bu bakış açısıyla, son on yılda sanattan spora, mesleki eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Önce ilgili sistemlerimizi ve politikalarımızı geliştirdik. Daha sonra şirketlerimizin, çalışanlarımızın ve bayilerimizin iş birliğiyle bu değerlerin yaygınlaşmasını sağladık. Birlikte yarattığımız ortak katma değeri ve güçlenen itibarımızı görmek mutluluk ve gurur veriyor. Tüm bu çalışmalar ve başarılı neticelerimiz bizlere gösteriyor ki, çalışanlarımız, tüketicilerimiz, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte çok büyük bir çarpan etkisine sahibiz. Bugün olduğumuz yere ortak değerlerimizin ve dayanışmamızın gücüyle geldik. Topluluğumuzu sürekli yenileyerek, değişime öncülük ederek lider olduk.”





- “Ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız”





Koç Topluluğunun ülkemizin kalkınmasında sorumluluk taşıdığını aktaran Koç, “Topluluğumuzu geleceğe taşıyacak insan kaynağımızı ve kurumsal yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Tüketiciler için yarattığımız değer, teknoloji gücümüz ve markalarımızla rekabetçi avantaj yaratmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de mevcut çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız.” bilgilerini verdi.





- “Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor”







Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu değerlendirmesinde, topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma hedefi ve küresel vizyonları çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Çakıroğlu, “Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor. En önemli sermayemiz olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.





- “Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı”







2017 yılında Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çakıroğlu değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



“Kombine yurt dışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı. Hindistan’da Tata Grubu iştiraki Voltaş’la ortak üretim ve satış için yaptığı ortaklık anlaşmasını imzaladı.



Ayrıca Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurduğu ortaklık ile bu bölgede ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapacak. Otokoç ise Avis Budget Group ile Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın aldı. Bu yatırımların yurt dışındaki büyüme hedeflerimize elbette önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”







-“Devlet hazinesine intikal eden vergi gelirleri toplamı yaklaşık 25 milyar TL”





Toplantıda, Başkanlık Divanı'na yöneltilen “Yeni şirket alımları söz konusu mu?” sorusunu cevaplayan Çakıroğlu, "Koç Holding’in ve bağlı şirketlerinin kendi faaliyetleri çerçevesinde yeni iş geliştirme konusundaki çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Bu konularda bir somut gelişme olduğu takdirde bunlar zaten sermaye piyasası kuralları çerçevesinde zamanlı bir şekilde duyurulmaktadır.” diye konuştu.



Koç Holding Denetim Grubu Başkanı Ali Tarık Uzun ise holdingin 2017 yılı vergi ödemelerine ilişkin bir soruyu, “Biliyorsunuz 2017 yılı devlet bütçesi tahmini vergi geliri toplamı yaklaşık 600 milyar TL mertebesindedir. Bizim 2017 yılı içerisinde kasalarımızdan geçen ve devlet hazinesine intikal eden vergi gelirleri toplamı yaklaşık 25 milyar TL’dir. Bunu da oranladığımızda yaklaşık yüzde 9’luk bir nispete tekabül etmektedir.“ diye cevapladı.





- Koç Holding’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi







Koç Holding 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen yönetim kurulu, Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Başkan Vekili Ali Koç, üye Semahat Arsel, üye Caroline Koç, üye İpek Kıraç, üye Temel Atay, üye Dr. Bülent Bulgurlu, üye Levent Çakıroğlu, üye Prof. Dr. John McArthur, üye Prof. Dr. Heinrich Pierer, üye Dr. Kwok King Victor Fung, bağımsız üye Kutsan Çelebican, bağımsız üye Mustafa Kemal Olgaç, bağımsız üye Jacques Albert Nasser, bağımsız üye Anne Lauvergeon, bağımsız üye Ömer Dinçkök ve bağımsız üye Emily Rafferty isimlerinden oluştu.







- Topluluk 2017 yılında 1,2 milyar liralık Ar-Ge yatırımı yaptı





Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2017 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:



“Koç Holding’in 2017 yılı kombine gelirleri yüzde 34 artış ile 217 milyar 299 milyon TL olmuştur. Kombine faaliyet karı yüzde 33 artış ile 16 milyar 187 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide net kar ise yüzde 42 yükselerek 4 milyar 909 milyon TL’ye ulaşmıştır. Koç Topluluğu 2017 yılında yatırımlarına devam etmiştir. Son 5 senede 34 milyar TL’yi aşan kombine yatırım tutarı, 2017 yılı için 7,3 milyar TL seviyesinde olmuştur.



En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu enerji sektörü izlemiştir. Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm topluluğumuzun ana odağı olmaya devam etmiştir. 2017 yılında 1,2 milyar TL Ar-Ge yatırımı yapan Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör Ar-Ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmuştur. 2017 yılında yurt dışı gelirler, otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin güçlü ihracat performansları ile ABD doları bazında yüzde 14 artmış, yurt dışı gelirler toplam kombine gelirlerin içinde yüzde 30’luk pay almıştır.



Topluluğun kombine cirosunun Türkiye’nin tahmini GSYH’sine oranı yüzde 7 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmuştur. Net aktif değerinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan halka açık şirketlerin, Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam piyasa değeri içindeki payı yüzde 19 seviyesinde olmuştur.”













