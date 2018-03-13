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Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne TOFAŞ Basketbol A Takımı sürprizi

- Etkinlikte, TOFAŞ ve Ford Otosan şirket takımlarının karşılaşacağı müsabaka öncesinde izleyiciler sahada TOFAŞ Basketbol A Takımı oyuncuları ve başantrenör Orhun Ene sürpriziyle karşılaştı

Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne TOFAŞ Basketbol A Takımı sürprizi

- Etkinlikte, TOFAŞ ve Ford Otosan şirket takımlarının karşılaşacağı müsabaka öncesinde izleyiciler sahada TOFAŞ Basketbol A Takımı oyuncuları ve başantrenör Orhun Ene sürpriziyle karşılaştı

13 Mart 2018 Salı 14:30
Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne TOFAŞ Basketbol A Takımı sürprizi

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde TOFAŞ ve Ford Otosan şirket takımlarının karşılaşacağı müsabaka öncesinde izleyiciler sahada TOFAŞ Basketbol A Takımı oyuncuları ve başantrenör Orhun Ene sürpriziyle karşılaştı.

Koç Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, topluluğun kurucusu merhum Vehbi Koç'un 1989 yılında başlattığı ve bugün 29 şirketten 5 bine yakın çalışanın katılımıyla dev bir spor organizasyonuna dönüşen Koç Topluluğu Spor Şenliği başladı.

Bu yıl ikinci kez uluslararası katılım olmasıyla ön plana çıkan şenlik, 15 farklı branşta ve 5 farklı şehirde düzenleniyor. 29'uncusu düzenlenen etkinliğin kapanışı, Koç Topluluğu çalışanlarının ve sporcularının katılımıyla 6 Mayıs 2018'te düzenlenecek bir organizasyonla yapılacak.

Etkinlik kapsamında bu sene üçüncüsü düzenlenen 3x3 Tek Pota Basketbol müsabakalarında, izleyiciler TOFAŞ ve Ford Otosan şirket takımlarını beklerken, sahaya TOFAŞ şirket takımı yerine sürpriz bir şekilde TOFAŞ Basketbol A Takımından Berkan Durmaz, Raymar Morgan, Josh Owens, Pierria Henry ve başantrenör Orhun Ene çıktı.

Sürprizin ardından şirket takımlarının sahaya çıkmasıyla birlikte organizasyona start verildi. 3x3 Tek Pota Basketbol müsabakalarında Koç Topluluğu şirketlerinden oluşan 11 takım karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolKoç TopluluğuKoç Topluluğu Spor ŞenliğiTOFAŞ Basketbol A Takımı
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