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Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı

- Koç Üniversitesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü” nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” başvuruları başladı

Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı

- Koç Üniversitesi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü” nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” başvuruları başladı

04 Aralık 2017 Pazartesi 16:01
Koç Üniversitesi “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi’nde, bu yıl ikincisi verilecek olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”nün son başvuru tarihi 15 Ocak olarak belirlendi.

Koç Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü” nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü” başvuruları başladı.

Bu yıl ikincisi verilecek ödül için başvurular 15 Ocak’ta sona erecek.

Söz konusu ödülü almak için, 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve doktora derecesine sahip ya da tez aşamasındaki doktora öğrencileri başvurabilecek. Kazanana 25 bin lira para ödülünün de verileceği tören, 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

“İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü”, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da insan esenliğini destekleyecek, uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleri ile sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek.

Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak.

Adayların Türkçe ve İngilizce olarak başvurabileceği ödül programında, ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna "kockam.ku.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
İnsan Gelişimi Araştırma ÖdülüKoç Üniversitesi
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