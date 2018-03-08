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Kocasından aldığı döner bıçağını 6 yıldır bırakmıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde eşinin düşerek bacağını kırmasıyla döner tezgahının başına geçen Saliha Canruh, 'Kadınsın, erkek işini yapamazsın' tepkilerine aldırmadan 6 yıl önce aldığı döner bıçağını bir daha elinden bırakmadı.

Kocasından aldığı döner bıçağını 6 yıldır bırakmıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde eşinin düşerek bacağını kırmasıyla döner tezgahının başına geçen Saliha Canruh, 'Kadınsın, erkek işini yapamazsın' tepkilerine aldırmadan 6 yıl önce aldığı döner bıçağını bir daha elinden bırakmadı.

08 Mart 2018 Perşembe 13:21
Kocasından aldığı döner bıçağını 6 yıldır bırakmıyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ın Zara ilçesinde lokantacı eşinin düşerek bacağını kırmasıyla döner tezgahının başına geçen Saliha Canruh, "Kadınsın, erkek işini yapamazsın" diyenlere inat, 6 yıl önce eline aldığı döner bıçağıyla aile bütçesine katkı sağlıyor.

Zara'nın tek kadın dönercisi 38 yaşındaki Canruh, ilçede "Cano" lakabıyla bilinen lokantacı eşi Hasan Canruh'un (43) 6 yıl önce düşerek bacağını kırmasının ardından mecburiyetten döner tezgahının başına geçti.

Eşinden 6 yıl önce devraldığı döner tezgahında kendisini geliştiren Saliha Canruh'un azmi, ilçede de örnek oldu. Canruh'un tezgah başına geçmesinin ardından, lokantada özellikle kadın müşteri ve öğrenci sayısında artış yaşandı.

İki çocuk annesi Saliha Canruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantada eşine ilk başlarda bulaşık yıkayarak yardımcı olmaya başladığını söyledi.

Kocasının 6 yıl önce düşerek bacağını kırdığını belirten Canruh, döner bıçağını eline almak zorunda kaldığını anlattı.

İlk başta müşterilerin buna şaşırdığını dile getiren Canruh, "Kadınsın, erkek işini yapamazsın dediler. Sözlerin hiçbirine aldırış etmedim, azmettim, yaptım ve başardım." dedi.

İşini çok sevdiğini, lokantada eşi ve kızıyla çalıştıklarını aktaran Canruh, döner tezgahının başına geçmesiyle müşteri sayısında da artış yaşandığını kaydetti.

Lokantaya kadın eli değdiğinin altını çizen Canruh, şöyle devam etti:

"İşimi titizlikle yapıyorum ve böylece müşteri sayısı arttı. Eşim zaman zaman benden döner bıçağını istiyor ama o döneri kalın kestiği için vermiyorum. Döner bıçağını elime ilk aldığımda eşim bana bir şey öğretmemişti. Bıçağı elime ilk aldığım andan beri hiç zorlanmadım, zevkli bir işim var. Bazen 'elin dayanıyor mu?' diye soranlar oluyor, çok yoğun günlerimiz oluyor ve hiç yorulmadan dayanıyorum. Sıcağın karşısında çalışmak zor oluyor ama vücut alışınca dayanıyorum. Her sabah lokantaya geliyorum, hazırladığım döneri tezgaha takıyorum. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve müşterilerimizi bekliyoruz. İşimi çok seviyorum ve gücüm yetene kadar yapmaya devam edeceğim."

Canruh, hemcinslerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadınların her işte başarıyı yakalayabileceklerini vurguladı.

"Benim kestiğim döneri beğenmiyor"

Hasan Canruh ise döner bıçağını ilk eline aldığında "yapamazsın" dediği eşinin azmedip iyi bir usta olduğunu anlatarak, "1 yıl hiçbir işe elimi süremedim. Eşim yaklaşık 6 senedir bu işi yapıyor, bana çok destek oldu." diye konuştu.

Bu süreçten sonra eşinin elinden döner bıçağını geri alamadığını dile getiren Hasan Canruh, "Benim kestiğim döneri beğenmiyor, benden daha iyi usta oldu, ben de saygı duyuyorum. Müşterilerimiz ilk başlarda bu duruma şaşırıyordu, Zara'da ilk kez bir bayan döner kesiyor. Yavaş yavaş müşteriler de alıştı ve daha çok bayan müşteri dükkanımıza gelmeye başladı. Eşim döneri bayağı iyi kesiyor ve başarılı. Gönül rahatlığıyla lokantayı eşime bırakabiliyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Döner UstasıHasan CanruhKadın Döner UstasıSaliha CanruhSivasZara
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