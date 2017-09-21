Koçtaş 42. mağazasını hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koçtaş için Türkiye'de önemli bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, "Şimdiki odağımız Türkiye ama bu (yurt dışına) bakmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

Koçtaş'ın İstanbul’daki 12., Türkiye’deki 42. mağazasının açılışı Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirterek, uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm paydaşlara değer yaratmaya çalıştıklarını, inovasyona, teknolojiye, Ar-Ge’ye, marka sahipliğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin potansiyeline, gücüne inandıklarını ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Her sektörde büyük yatırım fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu inançla Topluluk olarak, son 5 yılda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Aynı dönemde 10 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladık. Toplam çalışan sayımız 95 bini aştı. Şirketlerimiz ülkemizin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürüyorlar. Topluluk gelirlerinin yaklaşık 3'te 1'ini uluslararası pazarlardan elde ediyoruz. Ülkemizde Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan, patent başvurusunda bulunan topluluğuz. Son 10 yılda yaptığımız Ar-Ge harcamaları 7 milyar lira seviyesini aştı. Bugün de yeni bir mağaza yatırımımızın açılış töreni için bir aradayız. Koçtaş, Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri. 1990'lı yılların sonlarına kadar toptan inşaat malzemeleri ticaretinde faaliyet gösterdikten sonra 1996’da Bornova’da ilk mağazayla perakende ev geliştirme sektörüne adım attı. 2000 yılında sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri olan B&Q ile ortaklık yaparak Koçtaş, ev geliştirme perakendeciliği alanındaki iddiasını arttırdı ve sektörün lideri konumuna yükseldi. Uzun yıllardır insan kaynağına, müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine ve iş modeline yatırım yaparak liderliğini pekiştirmeye devam ediyor."

Çakıroğlu, Koçtaş'ın değişen şartları dikkate alarak toptan ticaretten perakendeciliğe dönüşümü zamanında ve başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Koçtaş'ın farklı formatlardaki mağazaları ve dijital satış kanalları ile müşterilerine çoklu kanaldan hizmet sunduğunu söyledi.

Koçtaş ile arasında duygusal bir bağ olduğunu belirten Çakıroğlu, 2002-2007'de Koçtaş'ın Genel Müdürlüğünü yaptığını söyledi.

Bir gazetecinin, Koçtaş'ın, Koç Topluluğu içindeki payına yönelik soru üzerine Çakıroğlu, Koçtaş'ın büyümeye devam edeceğini, Koç Topluluğu'nda da önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Koçtaş'ın gelecek dönemde yurt dışına yatırım yapıp yapmayacağına yönelik soruya ise Çakıroğlu, "Olabilir. Bunları somutlaştıkça söyleriz. Koçtaş'ta önceliğimiz Türkiye'ye yayılmak. Türkiye'de önemli bir potansiyel var. Şimdiki odağımız Türkiye ama bu (yurt dışına) bakmayacağımız anlamına gelmez." dedi.





- "Koçtaş 3 bin çalışanıyla istihdam konusunda önemli katkı sağlıyor"





Koç Holding Gıda, Turizm ve Perakende Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu da Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketinin, perakendecilikte 20 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini belirterek, Türk perakendecilik sektörünün dünyada 10., Avrupa'da 7. sırada olduğunu kaydetti.

Koçtaş'ın 19 ilde 250 bin metrekareye yakın satış alanıyla ev geliştirme alanında tüketicilere en kaliteli ürün ve hizmetleri sunduğunu ifade eden Haşimoğlu, "Koçtaş sektörün lideri konumunda bulunuyor. Bugün, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan yeni nesil Emaar mağazası da yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik alanda 30 bin farklı ürün seçeneğiyle müşterilerimize sunuyoruz. Bugünkü dünyada tüketicinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını öncelik olarak dikkate almayan hiçbir şirketin, kurumun ayakta kalması mümkün değil. Koçtaş yeni format mağaza arayışı içerisine girdi. 2013'te ilk yeni format mağaza örneğini oluşturduk. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yeni açılan mağazalar ve eskisinden dönüştürdüğümüz mağazalarla birlikte 21 mağazamızı bu formata geçirmiş olduk, toplam 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Koçtaş 3 bin çalışanıyla istihdam konusunda önemli bir katkı sağlıyor." diye konuştu.





- Koçtaş müşteriler ile ustaları buluşturacak





Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise Koçtaş'ın farklı kanalları üzerinden müşterilere aynı deneyimi yaşattıklarını belirterek, "Koçtaş'ın bugün fiziki konumlamasını görüyorsunuz. Dijitalleşme ayağında sadece perakende müşterilerimiz değil, perakende müşterilerimize hizmet veren ustalarımızla Koçtaş bir köprü vazifesi görmek üzere altyapı yatırımlarını yıl sonuna kadar tamamlamış olacak. Bir aplikasyon marifetiyle ustalarımız müşterilerimizle buluşabilecek." dedi.

Birkaç gün içerisinde yayına çıkacak dergilerinin de bulunduğunu anlatan Özpamukçu, mağaza açılışlarında Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (ZİÇEV) ile iş birlikleri yaptıklarını, "Ülkem için engel tanımıyorum" projeleri kapsamında ihtiyaçları olan yenilemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İnternet satış payına ilişkin soru üzerine Özpamukçu, şu anda yüzde 2 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, bu payı artırmayı hedeflediklerini söyledi.



