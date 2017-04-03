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03 Nisan 2017 Pazartesi 16:48

Koltuklarınız, Karnaval Koltuk Yıkama İle Tertemiz Olsun

Günümüzde gelişen yaşam standartları, hayatın akışı ve insanların yaşamları yeni çözümlerin ortaya çıkmasında etkili faktör iken, yeni sorunların doğmasına da etki etmektedir.

Koltuklarınız, Karnaval Koltuk Yıkama İle Tertemiz Olsun
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Günümüzde gelişen yaşam standartları, hayatın akışı ve insanların yaşamları yeni çözümlerin ortaya çıkmasında etkili faktör iken, yeni sorunların doğmasına da etki etmektedir. İnsanlar yaşam standartlarının her gün daha da yükselmesini isterken, öte yandan hijyen ve temizlik konusunda da taviz vermemektedir. Temizlik, hayatın her alanında zorunlu ihtiyaçtır ve buna bağlı olarak temizlik hizmeti veren temizlik şirketleri kurulmuştur. Karşıyaka koltuk yıkama firması ve Gaziemir koltuk yıkama firması olarak İzmir’de Karnaval koltuk yıkama firması hizmet sağlamaktadır.

Günlük yaşamın koşulları nedeniyle akşam iş dönüşünde uzanmaktan keyif alınan koltuklar, kıyafetlerle, tozlarla, mekânın havalandırılması gibi sebeplerle zaman içerisinde kirlenmekte ve hijyensiz tehlikeli bir ortam oluşturmaktadır. Özellikle çocuk sahibi olan aileler için bu durum pek kolay görülmemektedir. Çıkmayan lekeler, temizlenmeyen kirler, hijyensiz koltuklar için artık çare aramaya gerek kalmıyor. Karşıyaka’da Karşıyaka koltuk yıkama firması ve Gaziemir’de Gaziemir koltuk yıkama firması olarak Karnaval koltuk yıkama firması bu hizmeti en kaliteli şekli ile sunuyor. Koltuk yıkama işleminin profesyonellik gerektirmesi ve tam anlamıyla temizlenmesi, sıradan temizlik malzemeleri ile oldukça güçlük vermektedir. Fakat yıllardır bu hizmeti veren ve edindiği tecrübelerle profesyonel olarak koltuk yıkama ve temizlik hizmeti sağlayan Karnaval koltuk yıkama firması, teknolojinin yeniliklerinden de yararlanmaktadır.

Koltuk yıkama işleminde ilk olarak emiş gücünün yüksek olduğu sanayi tip makineler ile koltuklar süpürülerek tozlardan arındırılmaktadır. Bu işlemin ardından yıkanacak koltuğun kumaş yapısına göre özel şampuanlar seçilip işleme devam edilmektedir. Burada önemli olan nokta, kumaşa uygun temizlik malzemelerinin seçilmesidir. Aksi takdirde kumaşlar zarar görebilir. Bazı firmalarda her kumaş tipi için aynı malzemeler kullanılmaktadır. Fakat Karnaval koltuk yıkama, her kumaş tipi için uygun farklı malzemeler kullanmaktadır. Aşırı ve inatçı leke ve kirlerin çıkarılması işleminin ardından sanayi tip makineler yardımıyla kirlerden arındırılmak üzere koltuk iyice vakumlanmaktadır. Bu işlemlerin ardından profesyonelce temizlenip, yıkanan koltuklar kullanıma hazır hâle gelir.

Bu zorlu koltuk yıkama işlemi için İzmir’in tecrübeli firması Karnaval koltuk yıkama şirketi tercih edilebilir.
 
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