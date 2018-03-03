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Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti

 Olay Denizli'de oldu

Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti

 Olay Denizli'de oldu

03 Mart 2018 Cumartesi 19:32
Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti

Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti

   Olay Denizli'de oldu.Denizli'nin Çivril ilçesinde S.K.,(40) komşusunun yüzde 50 zihinsel engelli kızı N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanırken, olayın, N.D.'nin amcasının suçüstü yakalamasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.Bekirli Mahallesi’nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, zihinsel engelli N.D.’nin aynı mahallede yaşayan komşusu S.K. tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. Yüzde 50 zihinsel engelli N.D., iddiaya göre, evinin arka kısmındaki alanda, komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradı. N.D.’nin amcası, S.K.’yı suçüstü yakaladı. Amca durumu jandarmaya bildirdi.

   N.D’nin ailesi, yakaladıkları S.K.’yı jandarmaya teslim etti. N.D.’nin uzman eşliğinde alınan ifadesinde, S.K.’nın kendisini 4 yıldır istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.Sözcü'nün haberine göre işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı. N.D.’nin zihinsel engeli nedeniyle özel eğitim aldığı ve hafta sonları da rehabilitasyon merkezine gittiği ifade edildi

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Komşusunun Zihinsel EngelliK Omşusunun Zihinsel Engelli
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