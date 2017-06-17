Konya'da bisikletli sapık alarmı; Polis o tacizciyi yakaladı

EŞİ TEŞHİS ETTİ

ELİ ÇARPMIŞ

Konya'da bisikletiyle kadınları taciz eden sapığı, Konya emniyeti tarafından kurulan özel ekip yakaladı. Zanlının daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı belirlendi.Konya'da 4 kadını elle taciz ettiği iddia edilen ve 'bisikletli tacizci' olarak bilinen 39 yaşındakipolisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen.'nin ilk ifadesinde, "Geçerken elim çarptı" diye kendisini savunduğu belirtildi.Merkez Selçuklu İlçesi'nde bulunan farklı mahallelerde son bir ay içerisinde 4 kadının elle taciz edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekipler taciz olaylarının meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Vatandaşlarla da yüz yüze görüşmeler yapan ekip, şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken görüntüsüne ulaştı.Taciz olayına ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar kampanya başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde akşam saatlerinde bir araya gelen bazı vatanadaşların tacizciyi yakalamak için çalışma yaptığı belirtildi.Şüphelinin eşgalini belirleyen polis soruşturmayı sürdürürken, bugün gelen bir ihbar, değerlendirmeye alındı. Dumlupınar Mahallesi'nde bir apartmana giden ekipler, apartmanın deposunda taciz olaylarında kullanılan renkte ve modelde bir bisiklet buldu. Ekipler bisikletin sahibinin aynı apartmanda oturan fabrika işçisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet D. olduğunu tespit etti. Memmet D.'nin evine giden ekipler, eşi Melike D.'nin ifadesine başvurdu. Melike D., güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden eşi Mehmet D.'yi teşhis etti.Ekipler, eşinden aldığı adres doğrultusunda şüphelinin çalıştığı merkez Karatay İlçesi'nde bulunan sanayi sitesine gitti. İşyerine giden polis, şüpheli Mehmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Daha önce de cinsel taciz olayına karıştığı ve davadan beraat ettiği belirtilen Mehmet D. suçlamaları kabul etmedi. Mehmet D. polisteki ifadesinde, "Ben birşey yapmadım. Geçerken elim çarptı" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren Mehmet D.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.