Konya'da kadın sürücü dereye uçtu, ölümden döndü
Konya’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metrelik duvardan dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü, deredeki su birikintisinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ve aracın suda kalan kısmında boğulma tehlikesi geçiren Gülmisal I.'yı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi Abdullah I.'yı da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Kaza sonrası bir süre suda kalarak boğulma tehlikesi geçiren Gülmisal I.’nın yolda kalbinin durduğu ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kalp mesajı sonrası hayata döndürüldüğü öğrenildi. Tedavi altına alınan Gülmisal I.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.