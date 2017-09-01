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Konya'da kadın sürücü dereye uçtu, ölümden döndü

Konya'nın Güneysınır ilçesi Sarıoğlan Gülmisal I. idaresindeki 42 AKP 32 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik duvardan dereye düştü. Kaza sonrası ters dönen otomobildeki sürücü Gülmisal I. boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Konya'da kadın sürücü dereye uçtu, ölümden döndü

Konya'nın Güneysınır ilçesi Sarıoğlan Gülmisal I. idaresindeki 42 AKP 32 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik duvardan dereye düştü. Kaza sonrası ters dönen otomobildeki sürücü Gülmisal I. boğulmaktan son anda kurtarıldı.

01 Eylül 2017 Cuma 16:54
Konya'da kadın sürücü dereye uçtu, ölümden döndü

Konya'da kadın sürücü dereye uçtu, ölümden döndü

 
Konya’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metrelik duvardan dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü, deredeki su birikintisinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konya'nın Güneysınır ilçesi Sarıoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülmisal I. (32) idaresindeki 42 AKP 32 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik duvardan dereye düştü. Kaza sonrası ters dönen otomobildeki sürücü Gülmisal I. ve eşi Abdullah I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ve aracın suda kalan kısmında boğulma tehlikesi geçiren Gülmisal I.'yı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi Abdullah I.'yı da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası bir süre suda kalarak boğulma tehlikesi geçiren Gülmisal I.’nın yolda kalbinin durduğu ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kalp mesajı sonrası hayata döndürüldüğü öğrenildi. Tedavi altına alınan Gülmisal I.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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