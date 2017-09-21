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Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 23:18
Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü

Konya şehidini bekliyor: Akören'e şehit ateşi düştü


Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi.


Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava desetleki operasyon başlatıldı.

ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİL

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş 28 yaşındaki Halis Özcengiz'in memleketi Konya'nın Akören İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Özcengiz'in eşi Esra Özcengiz,acı haberin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda,  "Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez..." ifadelerini kullandı.

Yüksekova'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in acı haberi, askeri yetkililer tarafından memleketi Konya'nın Akören İlçesi'nde oturan annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz'e iletildi.

EKİM AYINDA MEMLEKETİNE İZNE GELECEKMİŞ

Şehit Halis Özcengiz'in 3 yıl önce Esra Özcengiz ile çiftin 1.5 yaında Hira Nur adında bir de kız çocukları bulunduğu belirtildi. Eşi Esra Özcengiz'in Hakkari'de oturduğu ve çiftin son olarak Ramazan ayı içinde Konya'ya geldikleri öğrenildi. Gözü yaşlı anne Emine Özcengiz, son telefon konuşmalarında oğlunun 1 Ekim'de memleketine yıllık izine geleceğini söylediğini bildirdi.


''ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR''

Eşi Esra Özcengiz'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine 'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...' ve 'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!' mesajlarının yazması dikkat çekti.

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