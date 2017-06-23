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23 Haziran 2017 Cuma 10:50

Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan Suriyelilere yönelik yapılan şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı

Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı
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Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı


Konya'da özellikle Larende ve çevresinde çok sayıda suça adı karışan Suriyeli'lerin yakalanması için polis operasyon düzenledi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı 100 polis, çeşitli suçlardan aranması bulunan, çeşitli suçlara karışan ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği, Merkez Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan 10 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Bazı Suriyelilerin yıkılmış binalarda kaldığı görülürken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda pala, döner bıçağı ve suç aleti ele geçirildi. Gözaltına alınanlar otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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