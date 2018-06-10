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Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi, 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartlarıyla yakalandı.

Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi, 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartlarıyla yakalandı.

10 Haziran 2018 Pazar 11:05
Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

KONYA (AA) - Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet A. ve Mehmet K'nin, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evinde gizlendiğini belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda aranan Mehmet A. ve Mehmet K. ile evde bulunan Kenan Ş'yi gözaltına aldı.

Mehmet A'nın üzerinden bir, Mehmet K'nin üzerinden ise üç farklı sahte kimlik çıktı.

Evde yapılan aramada 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı ve 31 Mayıs’ta sonuçlanan davada beraat eden eski asker olduğu belirlendi.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Ahmet Akbıyık

Anahtar Kelimeler:
FETÖKonyaOperasyonTürkiye
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