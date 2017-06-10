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10 Haziran 2017 Cumartesi 17:32

Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı

Beyoğlu Cihangir Parkı içinde köpek gezdirmesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 400'e yakın sahipli köpeğin faydalandığı park içinde vatandaşlar saldırıya tepki gösterdib

Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı
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Köpek gezdirme kavgasında vantilatörlü saldırı


İstanbul Beyoğlu'nda Cihangir Parkı'nda saat 20.00'da köpeklerini gezdirmek için parka çıkan kadına, bir kişi çocuğunun korktuğu söyleyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, bu kişi köpeğe tekme atmaya da çalıştı. Bunun üzerine parkta bulunan diğer köpek sahipleri ile bu kişi arasında tartışma çıktı. Yoldan geçen Ahmet M. de tartışmaya dahil olarak köpek sahiplerine tepki gösterdi. Tartışma sırasında tehditler savurarak parktan ayrıldı.

SALDIRI ANI AMATÖR KAMERADA

Ahmet M. kısa bir süre sonra yeniden parka geldi; fakat elinde bu kez vantilatör ayağı vardı. Tartışmanın devam etti esnada da Ahmet M. elindeki metal boruyla parkın girişindeki kapının üzerinden köpek sahibi Murat Bayar'ın kafasına vurdu. Bayar'ın kafası kanlar içerisinde kaldı. Çevredekiler Ahmet M.'nin bir daha saldırma ihtimaline karşı araya girdi, durumu polise bildirdi. Saldırgan, Murat Bayar'a "Sesin niye çıkmıyor. Köpekten korktu diye yapmadığını bırakmadın" diye bağırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. Bu anlar ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

"DEVAMLI BU SORUNLARLA UĞRAŞIYORUZ"

Kafasından yaralanan yapımcı Murat Bayar,  "Cihangir'de 400'e yakın köpek var. Bu parkta köpeklerimizi gezdiriyoruz. Parkın içinde köpekler için ayrılan bir alan var; ama pislik içinde. Arada sırada köpeklerden korkan çocuklar oluyor. Onlarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Dünkü de küçük bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi arkadaşımızın köpeğine tekme atmaya kalktı. Tekme atmaya kalktıktan sonra olay biraz hareketlendi. Buradan geçen bir kişi de olaya dahil oldu. Hakaretler ve tehditler etti. Sonra gitti eline vantilatör ayağıyla geldi benim kafama vurdu. Hastaneye gittik. Rapor aldık, suç duyurusunda bulunduk. Devamlı burada bu sorunlarla uğraşıyoruz" şeklinde olayı anlattı.

"ÖZELLİKLE YAPILAN BİR YARALAMA"

Saldırganın savcılık kararıyla serbest kaldığını belirten Avukat Burçin Şahan, "Daha önce sürekli bu parkta bir tartışma çıkıyordu. Genelde sözel olarak kalıyordu. Burada hayvanlara ayrılan bölümde köpeklerimizi gezdirmemiz mümkün değil. Dün yine böyle bir olay olduktan sonra birlikte polis merkezine gittik şikayette bulunduk. Özellikle yapılan bir yaralama. Kasten ve buradaki herkesin gözünü korkutmak için yapılmış bir eylem. Şüpheli serbest kaldı. Pazartesi günü gerekli işlemlere devam edeceğiz. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.





 
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Köpek Gezdirme
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