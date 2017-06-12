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12 Haziran 2017 Pazartesi 21:45

Köprü bakımı, İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul'da iftar öncesi Avrupa yakasında trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle oluşan trafik beraberinde çileyi de getirdi.

Köprü bakımı, İstanbul trafiğini kilitledi
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Köprü bakımı, İstanbul trafiğini kilitledi


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 ay sürecek bakım-onarım çalışmaları bugün başladı. Akşam iş çıkış saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışının normal düzeyde olduğu görüldü. Ancak köprüye katılımda trafik akışının durma noktasına geldiği görüldü. Köprüye yaklaşıldığı Çağlayan'da trafik Avrupa Yakasından Anadolu yakasına gidişte yoğun olarak seyretti. Köprünün Yıldız'daki katılımında da trafik akışının yavaş seyrettiği görüldü. Sürücüler Çağlayan'da yarım saattir aynı noktada olduklarını ve trafiğin oldukça yavaş seyrettiğini belirttiler.

 
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