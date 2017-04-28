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28 Nisan 2017 Cuma 01:12

Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil çarptı, 1 ölü

TEM Bolu yolunda kontroden çıkan ve çekici kısmı bariyerleri aşarak köprüde asılı kalan TIR'ın dorsesine arkadan otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 40 metre yükseklikteki köprüde asılı kalan çekicideki sürücü, halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil çarptı, 1 ölü
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Köprü'de asılı kalan TIR'a otomobil çarptı, 1 ölü


Korkunç kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Yukarısoku mevkisindeki köprü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adnan Kuban yönetimindeki 31 ADZ 13 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Köprüde sürüklenen TIR'ın çekicisi beton bariyeri aşarak köprüden aşağıya sarktı. Çekici, İstanbul ve Ankara yönündeki iki köprü arasında gerili olan çelik halatın da etkisiyle 40 metre yükseklikte asılı kaldı.


Bu sırada arkadan gelen Mustafa İsmail Keskin (30) yönetimindeki 17 YL 952 plakalı otomobil, yolda ters dönen TIR'ın dorsesine çarptı. Yaralanan sürücü Mustafa İsmail Keskin, Ayşe Müge Keskin (34), Rahime Keskin (52) ve Bahadır Keskin, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Bahadır Keskin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı..





İtfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, köprüde asılı kalan çekicide mahsur kalan TIR sürücüsünü kurturmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri, merdivenli araçtan aşağıya sarkıtılan halatla çekiciye ulaştı. Kendisine verilen can yeleğini giyen sürücü, halat bağlanıp aracın penceresinden dışarıya çıkarılarak yukarıya çekildi. Büyük korku yaşayan ve hafif yaralanan sürücü Kuban, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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