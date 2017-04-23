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23 Nisan 2017 Pazar 19:34

Köprüden düşen kamyon alev alev yandı

Malatya'dan Bingöl'e harfiyat taşıyan kamyon, Elazıg'da köprüden düştü. Alev topuna dönen kamyon sürücüsü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Köprüden düşen kamyon alev alev yandı
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Köprüden düşen kamyon alev alev yandı

Harfiyat yüklü kamyon üstgeçitten yola düştü. Alev alan kamyon cayır cayır yanarken, sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.

Elazığ'da, seyir halindeyken kontrolden çıkıp yola düştükten sonra yanan kamyonun sürücüsünü vatandaşlar kurtardı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika Haber
Malatya'dan Bingöl'e giden Erol Sertkaya yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon, Elazığ'da Kekliktepe üst geçitinde seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Kamyon alev alırken, sürücünün araçta olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Vatandaşlar, sürücü Erol Sertkaya'yı güçlükle araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Sertkaya, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyon enkaza döndü. Kamyonun enkazı  kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Çevrede bulanan bazı kişiler, aracın yanma anını cep telefonlarıyla kaydetti.




 
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