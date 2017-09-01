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Koruma altındaki çocuklar için 'Buz Devri Başlıyor'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde devlet koruması altındaki çocuklar için ilk kez "Buz Devri Başlıyor" sloganıyla Erzurum'da Buz Hokeyi eğitim kampı, sonrasında da büyük şampiyona düzenlenecek.

Koruma altındaki çocuklar için 'Buz Devri Başlıyor'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde devlet koruması altındaki çocuklar için ilk kez "Buz Devri Başlıyor" sloganıyla Erzurum'da Buz Hokeyi eğitim kampı, sonrasında da büyük şampiyona düzenlenecek.

01 Eylül 2017 Cuma 13:58
Koruma altındaki çocuklar için 'Buz Devri Başlıyor'

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde devlet koruması altındaki çocuklar için ilk kez "Buz Devri Başlıyor" sloganıyla Erzurum'da Buz Hokeyi eğitim kampı, sonrasında da büyük şampiyona düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık bünyesindeki Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kuruluşlarda kalan çocuklar için geçen yıl başlatılan "buz hokeyi" eğitimleri ilk meyvesini verdi.

Özellikle kuruluş bakımındaki çocukların spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için çalışmalar yürüten ASP Gençlik ve Spor Kulübü, geçen yıl Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da koruma altındaki çocuklar için "Türkiye'nin Horozları" sloganıyla Buz Hokeyi Eğitim Projesi'ni başlatmıştı.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü, bu eğitimlerin devamı olarak 8-13 yaş grubundaki buz hokeyi eğitimi alan 100 çocuğu, Buz Hokeyi Federasyonu tarafından görevlendirilen 12 milli takım antrenörünün koordinesinde Erzurum'da 5-12 Eylül'de kampa alacak.

11 Eylül'de ise "Buz Devri Başlıyor" sloganıyla Türkiye'nin ilk "ASP Minikler Buz Hokeyi Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

"Resmi liglere katılım sağlayacaklar"

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Genel Koordinatörü Özcan Gül, projeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "Amacımız, koruma altındaki çocukların kurumsal ve toplumsal rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye sporuna milli sporcular kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Gül, şunları kaydetti:

"Final programında yapılacak müsabakalar sonucunda, çocuklarımıza madalya ve katılım sertifikası verilecek ve 12 Eylül'de kamp sona erecek. Kampa katılan tüm takımlarımız 2017-2018 sezonunda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun yarışma takviminde yer alan resmi liglere katılım sağlayacak."

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Aile Ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik Ve Spor KulübüAile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıBuz Devri BaşlıyorBuz HokeyiErzurumTürkiye
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