Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

'Koruma altındaki çocuklar'dan Mehmetçik'e sıcak yemek

Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü yaptıkları yemekleri, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.

'Koruma altındaki çocuklar'dan Mehmetçik'e sıcak yemek

Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü yaptıkları yemekleri, Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
'Koruma altındaki çocuklar'dan Mehmetçik'e sıcak yemek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, kente özgü sıcak yemekleri Şırnak Namaz Dağı Üs Bölgesinde görev alan askerlere gönderdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Gaziantep Çocuk Destek Merkezinde koruma altındaki 20 kız çocuğu, zorlu şartlarda Türk milletinin güvenliğini sağlayan Mehmetçik'e sıcak yemek gönderme kararı aldı.

Kurum yetkililerinin taleplerini olumlu karşılaması üzerine kız çocukları, kolları sıvadı.

Koruma altındaki çocuklar, gastronomi şehri olan Gaziantep yöresine ait sarma, dolma ve mantıyı gece boyunca hazırladıktan sonra kargoya vererek, Şırnak'ta Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev alan askerlere gönderdi.

Çocuklar ayrıca Mehmetçik'e, minnet duygularını gösteren mektuplar da yazdı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı destek merkezinde kız çocukların ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler yaptıkları belirtti.

Kız çocuklarının tavsiyesi üzerine Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere sıcak yemek gönderme kararı aldıklarını dile getiren Yıldırım, "Çocukların böyle bir projesini duyunca heyecanlandım. Çocukların duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Askerlerimize yemekleri yetiştirmek için geceden beri çalışıyorlar. Yemeklerimizi hazırlayıp bir an önce kargo ile göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, askerlerin kış şartlarında çalışmalarından etkilendikleri için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Devletimiz, askerlerimize çok daha güzel yemekler veriyordur ama bizler de Gaziantep yöresine ait sarma, mantı ve dolma yaptık. Küçük ama anlamlı bir katkı. Umarım askerlerimiz göndereceğimiz yemekleri beğenir. Çocuklar ayrıca minnet duygularını gösteren mektup da yazdı. Yemeklerin yanında göndereceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Özkan Beyer

Anahtar Kelimeler:
GaziantepSıcak YemekŞırnak Namaz Dağı Üs BölgesiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim