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Kosova ve Arnavutluk'tan ilk hac kafileleri yola çıktı

Kosova ve Arnavutluk'tan, hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafileler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kosova ve Arnavutluk'tan ilk hac kafileleri yola çıktı

Kosova ve Arnavutluk'tan, hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafileler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

20 Ağustos 2017 Pazar 14:30
Kosova ve Arnavutluk'tan ilk hac kafileleri yola çıktı

PRİŞTİNE/TİRAN (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de hac vazifesini yerine getirecek 216 kişilik ilk kafile Adem Yaşari Havalimanı'ndan Kosova İslam Birliği yetkilileri ve aileleri tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl Kosova'dan kutsal topraklara giden en genç hacı adaylarından 18 yaşındaki Erlaet Janjeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce umreye gittiğini ifade etti.

Janjeva, "Ancak hac daha farklı. Daha büyük duyguları barındırıyor. Umarım Allah herkese nasip eder." dedi.

Bir diğer hacı adayı Leyla Feta da yıllardır kutsal toprakları ziyaret etmek istediğini belirterek, "İmkanı olan o kutsal yeri ziyaret etmeden bırakmasın. Çünkü bu şekilde insan kendisi ile mücadele edip karakterinin ne kadar güçlü olduğunu görebilir." diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Genel Sekreteri Resul Recepi, hacı adayları arasında bu yıl 400 kadının bulunduğunu belirterek, "Kosova'dan bu yıl toplam bin 80 hacı adayı bulunuyor." dedi.

Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da 100 kişilik kafile, Rahibe Teresa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adaylarından Erzen Pashaj, ilk defa hac vazifesini yerine getirecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bu yıl Arnavutluk'tan kutsal topraklara yaklaşık 450 hacı adayı gidecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Arnavutluk İslam Birliği vasıtasıyla kutsal topraklara kavuşacak Karadağlı hacı adaylarının da yer alacağı bir diğer kafile ise 21 Ağustos'ta başkent Tiran'dan kutsal topraklara hareket edecek.

Muhabir: Figen Shaban-Fatjon Cuka-Dzihat Aliju

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