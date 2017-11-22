Köyler arası turnuvalarla ata sporunu yaşatıyorlar

KARS - CÜNEYT ÇELİK

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı savaş oyunu cirit, Kars'ın Selim ilçesinde düzenlenen köyler arası turnuvalarla yaşatılmaya çalışılıyor.

Selim ilçesine bağlı Kekeç ve Başköy köylerinin öncülüğünde düzenlenen cirit turnuvası, yoğun ilgi görüyor.

Erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan sahipleri, müsabakanın yapılacağı köye gitmek için yola koyuluyor. Yakın köylere at sırtında giden sporcular, maçların yapılacağı alanda son hazırlıklarını tamamlıyor.

Köyler arası turnuvalarda sporcular, at sırtında cirit atma ve tutmada hünerlerini sergiliyor. Dostluk havasında geçen müsabakalarda yenilen takım, kazananları kutlamayı ihmal etmiyor.

Turnuvayla, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı, bugün "geleneksel atlı spor" olarak anılan ciridin yaşatılması amaçlanıyor.

"Ata sporunu yaşatıyoruz"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin ciridin yaşatılması konusunda hevesli olduklarını söyledi.

Gençlerin kendilerini örnek aldığını belirten Başkaya, "15 yıldır cirit oynuyorum. Allah nasip ederse bizden sonra da gençler oynayacak. Köylerden de katılım var. Destek olunursa, diğer illere de gidip en iyi şekilde Kars'ı temsil ederiz. Her pazar ayrı bir köyde cirit oynayıp, ata sporunu yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkaya, "Cumartesi gününden atları hazırlayıp, yulafı ve suyunu bol veriyoruz. Pazar günü de saat 05.00'te uyanıp atlara orta derecede yulaf veriyoruz, fazla doyurmuyoruz çünkü at doyduğu zaman cirit oynamaz, şişer." dedi.

Cirit oynayanlardan Bayram Aslan da "Bizden sonraki nesil de bu spora hevesli ama atların bakımları zor, yem pahalı. Destek olunursa ata sporunu daha iyi şekilde yaparız." diye konuştu.

Kekeç köyü sakinlerinden Metin Özbaş ise "Ata, dede sporu cirit, köyler arası turnuvalarla gençler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Her hafta 5-6 köy bir araya gelip cirit oynuyor. Heyecanlı maçlar oluyor, bizler de izlemeye geliyoruz." dedi.

Başköy'den İsmail Üzinget de yıllarca cirit oynadığını anlatarak, "Bu spor dedelerimizden, babalarımızdan kalmış. 61 yaşındayım, bu sporda kupalarım, madalyalarım var. Fakat şimdi biz bıraktık, gençlerimiz çok iyi oynuyor. Bu spor devam edecek." ifadelerini kullandı.