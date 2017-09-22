Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi

ANKARA (AA) - Arjantin'deki Pierre Auger Gözlemevi'nde kozmik ışınlar üzerine gözlemler yapan uluslararası araştırma ekibi, yüksek enerjili atom-altı parçacıklardan oluşan kozmik ışınların Dünya'ya Samanyolu Galaksisi dışından geldiğini belirledi.
And Dağları'nın eteğindeki Malargue'de 3 bin kilometrekarelik bir plato üzerinde kozmik ışınları gözlemleyen araştırmacılar, bölgeye yerleştirdikleri bin 600 sensörle 12 yıl boyunca Dünya yüzeyine ulaşan 30 bin radyoaktif parçacığın hareket yönünü inceledi.
İlk kez Avusturyalı bilim adamı Victor Francis Hess'in 1912 yılında gökyüzünde balonla yaptığı ölçümlerle keşfedilen kozmik ışınların Güneş Sistemi dışından geldiği kabul edilmekle birlikte, kaynağının ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Fenomenin süpernova patlamalarından kaynaklandığı düşünülüyordu.
Araştırmanın bulguları "Science" dergisinde yayımlandı.
Muhabir: Emre Aytekin