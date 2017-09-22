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Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi

Bilim adamları kozmik ışınların kaynağıyla ilgili gizemi çözdü.

Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi

Bilim adamları kozmik ışınların kaynağıyla ilgili gizemi çözdü.

22 Eylül 2017 Cuma 16:59
Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi

ANKARA (AA) - Arjantin'deki Pierre Auger Gözlemevi'nde kozmik ışınlar üzerine gözlemler yapan uluslararası araştırma ekibi, yüksek enerjili atom-altı parçacıklardan oluşan kozmik ışınların Dünya'ya Samanyolu Galaksisi dışından geldiğini belirledi.

And Dağları'nın eteğindeki Malargue'de 3 bin kilometrekarelik bir plato üzerinde kozmik ışınları gözlemleyen araştırmacılar, bölgeye yerleştirdikleri bin 600 sensörle 12 yıl boyunca Dünya yüzeyine ulaşan 30 bin radyoaktif parçacığın hareket yönünü inceledi.

Bilim adamları, ışınların büyük bölümünün aynı yönden, uzayda galaksi yoğunluğunun fazla olduğu belirli bir bölgeden kaynaklandığını fark etti. Dağılma yönünde, aksi yönde bir sapma olması olasılığının milyonda iki olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bunun kozmik ışınların Samanyolu Galaksisi dışından kaynaklandığına yeterli kanıt olduğunu vurguladı.

İlk kez Avusturyalı bilim adamı Victor Francis Hess'in 1912 yılında gökyüzünde balonla yaptığı ölçümlerle keşfedilen kozmik ışınların Güneş Sistemi dışından geldiği kabul edilmekle birlikte, kaynağının ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Fenomenin süpernova patlamalarından kaynaklandığı düşünülüyordu.

Araştırmanın bulguları "Science" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Emre Aytekin

Anahtar Kelimeler:
BilimKozmik ışınlarScience
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