Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı bırakacağı iddiası yalanlandı

LONDRA (AA) - İngiliz basını, kraliyet kaynaklarının, Kraliçe 2. Elizabeth’in tahtı Prens Charles’a bırakmaya hazırlandığı iddiasını yalanladığını bildirdi.

Sunday Times gazetesinde bugün yer alan habere göre, kraliyet ailesi kaynakları, 91 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth’in tahtı "saltanat naibi" olarak oğlu Prens Charles’a bırakmaya hazırlandığı iddiasını yalanladı.

Saray kaynakları, Elizabeth’in sağlığı yerinde olduğu sürece tahtta kalmayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere'de "Elizabeth’in oğlu Prens Charles’a güvenmediği" söylentileri bulunuyor. Kraliçenin bu görüşü, Charles’ın 1997’de şüpheli bir trafik kazasında ölen eski eşi Prenses Diana ile ilgili kısa süre önce bir televizyon kanalında yayımlanan programda da dile getirilmişti.

Söz konusu programda yer alan görüntülerde, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe 2. Elizabeth'e gittiğini anlatan Diana, Kraliçe'nin kendisine, "Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka." dediğini aktarmış ve "Bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu" belirtmişti.

Kraliçenin tahtı 68 yaşındaki oğlu Prens Charles’e devredeceği yönündeki söylentiler, 96 yaşındaki eşi Prens Philip’in ağustos başında kraliyet görevlerinden emekliye ayrılmasıyla yoğunlaşmıştı.

150’den fazla başbakan eskitti

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

2. Elizabeth İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

Kraliçe 1952 yılında tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi, ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953 yılındaki taç giyme töreni, televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni olmuştu. Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde dünyada "Soğuk Savaş" başladı ve bitti, "Berlin Duvarı" inşa edildi ve yıkıldı.

6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Elizabeth, 2015 yılında 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen aralıkta geçirdiği "ağır soğuk algınlığı" yüzünden geleneksel Noel ayini ile yeni yıl kilise ayinlerine katılamamıştı.

Kraliçenin son dönemde gözlerden uzakta olması ve halkla bir araya geldiği etkinliklere katılımındaki düşüş, dikkatleri sağlık durumuna çekiyor.

Geçen yıl ayrıca, kraliçenin, himayesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sorumluluklarını hanedanın diğer üyelerine devredeceği açıklanmıştı. Sağlık sorunları ile bazı sorumluluklarını hanedan üyelerine devretmesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in bu yıl "emekliye ayrılabileceği" spekülasyonlarına yol açmıştı.

Azil seçeneği de var

Kraliçenin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da içinde yer aldığı bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

İngiltere'de taht sırasında Prens Charles'ın ardından oğlu William ve torunu George yer alıyor.

Ülkede, tahtın artık çok yaşlı bulunan Charles’ın yerine doğrudan William’a geçmesini savunanlar da var.

Muhabir: Tayfun Salcı