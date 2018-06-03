Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene...
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü...
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük...
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara...

Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ağır kronik hastalar için ilk kez başlatılan sosyal yardım programıyla bin 59 tüberküloz ve SSPE hastasına 1 milyon 148 bin 459 lira destek sağlandı.

Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ağır kronik hastalar için ilk kez başlatılan sosyal yardım programıyla bin 59 tüberküloz ve SSPE hastasına 1 milyon 148 bin 459 lira destek sağlandı.

03 Haziran 2018 Pazar 11:43
Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Ağır kronik hastalar için ilk kez sene başında başlatılan sosyal yardım programı ile bin 59 vatandaşa 1 milyon 148 bin 459 lira destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sadece fiziksel olarak değil ekonomik ve manevi olarak da ciddi kayıplara neden olan ağır kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara destek olmak amacıyla Türkiye'nin kırkıncı sosyal yardım programını Sağlık Bakanlığıyla iş birliğinde Ocak 2018'de hayata geçirmişti.

Birçok yönüyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyan yardım programıyla ilk etapta tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) ile mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli nakdi destek sağlanması kararlaştırılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yardım programının başladığı ocak ayından nisan ayı sonuna kadar tüberküloz ve SSPE hastası olan yoksul durumdaki bin 59 vatandaşa, 1 milyon 148 bin 459 lira maddi yardımda bulunuldu. Hastalara aylık bin 85 lira ile bin 685 lira arasında değişen miktarlarda düzenli ödeme yapıldı.

Bakanlık, programın ilerleyen aşamalarında nadir ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşları da kapsam içine almayı planlıyor.

Yardım programı kimleri kapsıyor?

Kırkıncı sosyal yardım programından, SSPE ve tüberküloz hastası olan, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirleri asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az gelire sahip kişiler yararlanabiliyor.

SSPE hastalarının "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte" belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ikametgahlarının bulunduğu ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunabiliyor. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumdaki kişiler ise müracaatlarını kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal vasileri aracığıyla yapabiliyor.

Yardım almasına karar verilen tüberküloz hastalarına, tedavi görme süreçleri ve hastalığının durumu dikkate alınarak 6 aydan iki yıla kadar destek sağlanıyor.

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın onaylandığı tarihten başlayarak, hastanın asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az gelire sahip şartını taşıması kaydıyla, tedavi sürdürdüğü müddetçe devam ediyor.

Ödemeler "Sosyal Yardım Kartı" aracılığıyla

Ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla hak sahiplerine sağlanan "Sosyal Yardım Kartı" aracılığıyla yapılıyor.

Vatandaşlar herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM'lerden sosyal yardımlarını çekebilirken, karta yatan miktarı alış verişlerinde ödeme aracı olarak da kullanabiliyor.

Öte yandan coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumu gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen vatandaşlara da sosyal yardımları Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında yapılıyor.



Anahtar Kelimeler:
Ağır Kronik HastalarAile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıSağlık BakanlığıSosyal YardımTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İmam hatiplileri başka sektörde değerlendireceğiz
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İmam hatiplileri başka sektörde değerlendireceğiz
PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi
İsrail Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu
İsrail Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu
Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü
Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü
Muhammed Ali ölümünün 2. yıl dönümünde anılıyor
Muhammed Ali ölümünün 2. yıl dönümünde anılıyor
Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık
DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık
PKK'ya mayısta ağır darbe vuruldu
PKK'ya mayısta ağır darbe vuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim