'Kudüs'ü eli kanlı katillerin insafına terk etmeyeceğiz'

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.



15 Temmuz gecesi selaların okunmasıyla sokaklara çıkan tüm Şırnaklılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Polisimizle omuz omuza darbecilere meydanı dar eden Şırnak, 15 Temmuz gecesi bir kez daha şanına yakışanı yapmıştır. O gece Şırnak ülkesine, devletine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bizler de Şırnak’tan ve tüm Türkiye’den aldığımız güçle o gecenin hesabını mahkemelerde soruyoruz. Fetocu alçakların bu işledikleri cinayetlerle beraber hedeflerine koydukları kimdi? Türkiye idi. Kimdi? Bizdik. O döktükleri masum kanlarının hesabını yargı önünde tek tek veriyorlar. Adaletten sapmadan, duygularımızın esiri olmadan, suçluyu masumdan ayırmak için kılı kırk yararak hukuki süreci işletiyoruz. Allah'ın izniyle son Fetocu hain de yargı önünde hesap verene kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."



Kudüs’ü mahzun, boynu bükük bırakmayan tüm Şırnaklılara ve Cizrelilere teşekkür eden Erdoğan, "Siz 'Kudüs’e özgürlük, insanlığa barış' diyerek Kudüs'ün yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırdınız." şeklinde konuştu.



Şırnaklıların tek ses ve tek nefes olarak Kudüs’e nasıl sahip çıkılacağını herkese gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Siz tekerlekli sandalyesinde kurşunların hedefi olan Filistinli gazilerin, İsrail askerlerine korkusuzca meydan okuyan Filistinli gençlerin, Gazze’nin, Ramallah’ın, Kudüs’ün yiğit kadınlarının yanında durdunuz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Rabb'im Kudüs davası için, Filistin’in özgürlüğü, mazlumların kurtuluşu için mücadele eden kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Nitekim 6 Aralık’tan itibaren diplomatik alanda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla bu noktada ne kadar kararlı olduğumuzu ortaya koyduk."



"Hatadan dönmeye çağırıyorum"



İsrail ve Amerikan yönetiminin oylama öncesi tehditlerinin hiçbir işe yaramadığını belirten Erdoğan, "Dolarlar, tehditler bir işe yaramadı. Ekonomik, askeri ve medya gücüyle korku imparatorluğu kuracaklarını düşünenler, tarihlerinin en büyük diplomatik hezimetlerinden birini yaşadılar. Amerika ve İsrail bir kez daha nobran tavırlarından, hukuksuz adımlarından dolayı maşeri vicdanda mahkum edildi." dedi.



Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin, hak ve adaletten yana takdire şayan bir tavır sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"Dünyada paranın satın alamayacağı değerlerin de bulunduğu son oylama ile herkes tarafından görülmüş oldu. Ben bu 128 ülkenin tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor. Amerikan ve İsrail yönetiminin provokatif tutumları, yalnızca bölgedeki fanatiklerle terör örgütlerini mutlu ediyor. Bu tür şımarık tavırlardan sadece ve sadece, kan, gözyaşı, çatışmalardan beslenen kesimler memnuniyet duyuyor. İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar."



"Onlar bizi hiç tanımıyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kontrol ettikleri basın yayın organlarındaki kiralık kalemleri aracılığıyla, kimi ülkelerdeki beslemeleri vasıtasıyla bizi susturabileceklerini sanıyorlar. Herhalde birileri gibi tehditler ve iftiralar karşısında geri adım atacağımızı, sineceğimizi, teslimiyet göstereceğimizi düşünüyorlar. Onlar bizi hiç tanımıyorlar. Bunlar tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti hiç tanımıyorlar." dedi.





"Mert direnir, namert kaçar. Korkaklar zafer anıtı dikemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, bugüne kadar Hakk'ın ve halkın iradesi dışında hiçbir irade tanımadıklarını vurguladı. Erdoğan, "Terör örgütlerinden, vesayet odaklarından, darbe heveslilerinden, bütün bunlardan gelen gizli açık yüzlerce tehdide rağmen hakkı söylemekten, halkımızın gösterdiği istikamette yürümekten asla çekinmedik. Ne bölücü örgüte ne FETÖ'cülere ne de bunların yularını elinde tutan güç odaklarına boyun eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda istiklalimiz için, ezanımız için, bayrağımız, vatanımız için, tüm mazlum ve mağdurların hakkı için mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı."Kudüs'ün işgalcilere peşkes çekilmesine rıza göstermeyeceğiz"Toprakları elinden alınan milyonlarca Filistinli mültecinin hakkını uluslararası platformlara taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, Kudüs'ün kişisel hesaplar adına, ideolojik fanatizm adına işgalcilere peşkeş çekilmesine asla rıza göstermeyeceklerini belirtti.Tehditlerden korkmadan, tarih, edep, diplomasi bilmez densizlerin bühtanlarına aldırmadan haklarını arayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız. Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız. Biz beşeri hiçbir gücün önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." şeklinde konuştu."Tarih boyunca olduğu gibi Kıptilerin de Ortodoksların da Katoliklerin de Kudüs üzerindeki hak ve hukukunu gerekirse biz savunacağız." diyen Erdoğan, "Silm şehri, barış şehri, peygamberler şehri Kudüs'ü kan gölüne çevirmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi mümkün olan en geniş zeminde yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere taşıyacağız." ifadelerini kullandı."Parayı Kandil'e gönderenlerle yürüyecek yolumuz yok"Terör örgütünün siyasi uzantılarının ne millete ne Kürtlere ne de Şırnak'a verebilecek bir şeyleri olmadığını dile getiren Erdoğan, "Belediye binalarının arka kapılarından aldıkları FETÖ'nün elebaşlarıyla iktidarı devirmek için ne tür kumpaslar çevirdiklerine hep birlikte şahit olduk. Türkiye partisi olmak yerine Türkiye düşmanı, millet düşmanı çevrelerin koltuk değneği olanlarla bizim ne konuşacak sözümüz ne yürüyecek yolumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur. Milletimizin kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcayanların, CHP'nin oyuncağı olanların, teröristler karşısında onurlu bir duruş sergileyemeyenlerin artık Kürt kardeşlerim nazarında hiçbir itibarınının kalmadığına inanıyorum.2019 seçimlerinde yoldaşları CHP'yle beraber inşallah bunların da siyasi ömürlerini doldurduklarına şahit olacağız. Sizlerden ülkemizin başına karabasan gibi çöken bu iki faşist partiyi de layık oldukları yere, tarihin çöplüğüne yollamanızı bekliyorum. 2023 Türkiyesi'nde bu anlayışların hiçbiri kendine hayat bulamayacaktır. Çünkü 2023 Türkiyesi demokraside ve ekonomide sınıf atladığımız, her bakımdan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıktığımız bir Türkiye olacaktır.""Heveslerini kursaklarında bıraktık"Erdoğan, "Türkiye terörle mücadelesini kararlı ama aynı zamanda hukuk içinde, demokrasi çerçevesinde yürüten bir devlettir. Terörle mücadele adı altında kendi vatanadaşlarına yapmadık eziyetleri bırakmayan ülkeleri, bu yüzden yaşanan yıkımları, çekilen acıları yakın çevremizde hep birlikte görüyoruz. Ülkemizde de aynı görüntüleri ortaya çıkarmak isteyenler oldu. Milletimizle, özellikle siz bölge halkıyla el ele verip bu kötü niyetlilerin, bu hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktık." dedi.Muhabir. Enes Kaplan, Zehra Aydın,Burcu Çalık, Yasemin Kalyoncuoğlu