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Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

03 Haziran 2018 Pazar 11:23
Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağının savaş uçakları tarafından bombalanmasına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve ekindeki görüntüler, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbecilerin kontrolündeki uçakların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladığı anlar da yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının açık otoparkındaki yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Külliye kavşağına birer dakika arayla iki bomba atılıyor.

İlk bomba 16 Temmuz saat 06.17'de, ikinci bomba ise yaklaşık bir dakika sonra aynı bölgeye bırakılıyor.

Bombaların düşmesiyle alev ve dumanlar yükseliyor, Külliye'den uzak olmasına rağmen patlamanın etkisiyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahının camları kırılıyor.

Bombalayan pilot, ablasına itiraf etmişti

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında, darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucunda 29 kişi şehit olmuş, onlarca vatandaş da yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığı tespit edilen eski F-16 pilotu Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına, mahkemedeki savunmasının aksine bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Ablasına, 15 Temmuz akşamı Ankara üzerinde uçtuğunu anlatan Macit, asıl hedefin Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde, darbecileri protesto eden yüzlerce kişi olduğunu söylemişti.

Macit, hedefleri tam olarak anlayamadığı için bu bölgeye yakın olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını vurduğunu kabul etmişti.

Anahtar Kelimeler:
BombalamaCumhurbaşkanlığı KülliyesiDarbe GirişimiFetullahçı Terör ÖrgütüTürkiyeUçak
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