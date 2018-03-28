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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Kütüphaneler raflarında kitapların durduğu, insanların da bir müze ziyaret eder gibi ziyaret ettiği mekanlar olmaktan çıkarılmalı. Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Kütüphaneler raflarında kitapların durduğu, insanların da bir müze ziyaret eder gibi ziyaret ettiği mekanlar olmaktan çıkarılmalı. Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:16
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlük binasında düzenlenen "Gezici Kütüphane Araçlarının İllere Teslim Töreni"ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, 10 şehre daha Gezici Kütüphane araçlarının gönderileceği bilgisini paylaşan Kurtulmuş, "Böylece bu seneki 10 ille birlikte 54 ilimiz gezici bir kütüphaneye sahip olacak. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 81 ilimizin her birisinde Gezici Kütüphane olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun, dünyanın en geniş, engin ve derin kültüre sahip coğrafyası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, asırlar içerisinde bu kültürel çeşitlilik ve zenginliğin nesillere aktarıldığı en önemli aracın da kitaplar olduğunu vurguladı.

"Okumayan bir milletiz' şeklinde bir eleştiri var"

Kurtulmuş, yaklaşık 6 bine yakın bilgisayarın, kütüphanelerde kullanıcılara hizmet verdiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de, bilinenin aksine, 'Okumayan bir milletiz' şeklinde bir eleştiri var. Şunu söyleyebiliriz, yeteri kadar okumuyoruz, bu milletten daha fazla okumasını bekleriz, bu ayrı bir şey ama Türkiye toplumu, okumayan bir toplum değildir. Yayın hayatındaki endeksler, yayın sektöründeki payı bakımından Türkiye, dünyada 11. sıradadır. ISBN numaralarına göre, 2017 için söylüyorum, bir önceki yıla oranla yüzde 10,8 artışla yaklaşık 60 binin üzerinde yeni kitap basılmış. Türkiye'de milyonlarca kitap okurumuz var. Fevkalade önemli bir okuma oranına sahibiz."

Bakan Kurtulmuş, bu oranın yeterli olmadığını, 2023 hedefleri kapsamında, Türkiye'nin ilk 5 içinde yer almasını ümit ettiklerini söyleyerek, "Hem yayın sektörünün kalitesinin hem de basılan eserlerin eser sayısı ve tirajı bakımından, miktarın artırılması ve Türkiye'nin, yayın dünyasının kitap fuarları üzerinden, uluslararası camiaya tanıtılması için gayret sarf ediyoruz." dedi.

"Kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır"

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kütüphaneler raflarında kitapların durduğu, insanların da bir müze ziyaret eder gibi ziyaret ettiği mekanlar olmaktan çıkarılmalı. Şunu kastediyorum; kütüphaneler yaşayan mekanlar olmalıdır. İçinde insanların olduğu, uzun süre vakit geçirdiği, gerekiyorsa gecelediği, orda yattığı kalktığı, kitap okuduğu mekanlar olmalıdır. 'Yaşayan kütüphaneler' kavramı çerçevesinde, önümüzdeki hedef kütüphanelerin 24 saat açık kalması. En azından şimdilik 81 ilimizdeki halk kütüphanelerimizin gece 23.00, 24.00'e kadar açık kalması için bir seferberlik başlattık."

61 ilin şu anda bu hedefe ulaştığını, İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi'nin de 24 saat açık olduğunu dile getiren Kurtulmuş, özellikle üniversite ve lise öğrencilerinin, kütüphanede geçirdikleri zamanın da uzadığına işaret etti.

Gezici Kütüphaneler'in, insanların tamamının kütüphane hizmetlerine kolay erişimini sağlama amacını taşıdığına dikkat çeken Kurtulmuş, sadece kitapların değil, kütüphanelerin o büyülü havasının da bu araçlarla uzaktaki vatandaşlara götürüldüğünü ifade etti.

Gezici Kütüphaneler 400 bin insana ulaştı

Bakan Kurtulmuş, "Geçen sene yaklaşık 400 bin insanın ayağına Gezici Kütüphane gitmiş. Bu, fevkalade önemli. Bu sene bu rakamın daha da artacağını ümit ediyoruz. Eğer 81 ilimizin tamamında da birkaç yıl içerisinde Gezici Kütüphaneler'i arttırırsak, çok sayıda insanın kitapla daha yakın olmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Eşeklerine yüklediği kitaplarla, Ürgüp ilçesi ve çevresindeki köylere kütüphane hizmeti götüren ve bu nedenle "Türkiye'nin ilk eşekli kütüphanecisi" olarak anılan merhum Mustafa Güzelgöz'ün hikayesini anlatan Kurtulmuş, Güzelgöz'ün binlerce kişinin kitap okumasına vesile olduğunu söyledi.

Düzenlenen törende mevcut 44 araca eklenen 10 yeni "Gezici Kütüphane" aracı, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Yalova'da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Muhabir: Burcu Çalık


Anahtar Kelimeler:
Gezici KütüphaneKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşKütüphane HaftasıTürkiye
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