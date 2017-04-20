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20 Nisan 2017 Perşembe 10:10

Kuluçkaya yattı civciv çıkardı

 Fransız sanatçı Abraham Poincgeval kuluçkaya yattı ve civciv çıkarttı

Kuluçkaya yattı civciv çıkardı
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Kuluçkaya yattı civciv çıkardı
 Fransız sanatçı Abraham Poincgeval kuluçkaya yattı ve civciv çıkarttı. Daha önce doldurulmuş ayı içerisinde yaşamak ve ağzı kapalı büyük bir şişe içinde nehirde yolculuk etmek gibi projelere imza atan 44 yaşındaki Fransız sanatçı Abraham Poincheval bu kez de kuluçkaya yattı.
    Fransa'nın başkenti Paris'in önemli müzelerinden Palais de Tokyo'da 3 hafta boyunca 10 yumurtanın üzerine oturarak, onların en az 37 derece sıcaklıkta kalmasını sağlayan Poincheval, ilk civcivine kavuştu.Müze içinde cam bir fanusta 29 Mart'tan beri yaşamını sürdüren Poincheval'in bu gösterisi müze ziyaretçileri tarafından ve müzenin YouTube'dan yaptığı canlı yayından izlenebildi. Poincheval'in gösterisi diğer dokuz yumurtadan da civciv çıkana kadar devam edecek.
Sanatçı, civcivleri, babasının batı Fransa'daki çiftliğine götürmeyi planlıyor.Poincheval, daha önce de gerçekleştirdiği performansta, bir hafta boyunca bir kaya kütlesinin içinde kalmıştı.
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