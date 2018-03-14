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Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Sürmen'in teröristlerce el yapımı patlayıcı tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istediği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirlendi.

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Sürmen'in teröristlerce el yapımı patlayıcı tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istediği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirlendi.

14 Mart 2018 Çarşamba 10:07
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de dün şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü ortaya çıktı.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında kontrolü sağlanan yerleşim yerlerinde, uzman ekipler teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınları tek tek imha ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı köyünde arama tarama faaliyeti yürüten birlikteki Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, askerlerin manevi değerlere yönelik hassasiyetinden faydalanmak isteyen teröristlerin, İslami değerleri hiçe sayarak bu tür kalleş tuzaklar kurduğunu ifade etti.

Benzer tuzaklara karşı bölgede görevli askerlerin uyarıldığını bildiren güvenlik kaynakları, bu tarz eylemlerin hiçbir şekilde harekatı sekteye uğratmayacağını kaydetti.

Teröristlerin akıl hocası yabancı istihbarat örgütleri

Bölgede bugüne kadar binlerce el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin patlayıcıları kadın iç çamaşırından gıda maddelerinin içine kadar farklı yerlere tuzakladıklarına dikkati çekti.

Bazı patlayıcıların telsiz, cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, teröristlere bu tür patlayıcıların hazırlanması konusunda yabancı istihbarat örgütlerinin eğitim verdiğini söyledi.

Çukur operasyonlarında da aynı yöntem kullanılmıştı

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü kaydetti.

Nusaybin'de, bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.


Anahtar Kelimeler:
AfrinTSKTürk Silahlı KuvvetleriTürkiyeZeytin Dalı Harikatı
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