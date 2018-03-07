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Kurtulmuş: İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ev sahipliği yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bu yıl, Nisan ayının sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ülkemiz ev sahipliği yapacak." dedi.

Kurtulmuş: İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ev sahipliği yapacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Bu yıl, Nisan ayının sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ülkemiz ev sahipliği yapacak." dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 22:08
Kurtulmuş: İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ev sahipliği yapacağız

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin nisan ayının sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nda düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 8. İpek Yolu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019-2022 dönemi için BMDTÖ Yürütme Konseyi'ne aday olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi tarafından yürütülen "Modern İpek Yolu Tur Paketi" projesiyle ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "Bu yıl, Nisan ayının sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ülkemiz ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2025 yılına kadar İpek Yolu turizm potansiyeline ilişkin önceliklerini anlattı.

ITB Berlin’de İkili Görüşmeler

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un 52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda ikili görüşmeler de gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Kurtulmuş, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig ile Avrupa’nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Thomas Cook, Öger Tours, FTI, Ben Tour Reisen, Schauinsland Reisen ve Der Touristik temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, ayrıca KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Açıklamada BMDTÖ'de Türkiye'nin rolüne ilişkin de bilgiler aktarıldı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş



Son Güncelleme: 07.03.2018 19:51
Anahtar Kelimeler:
İpek Yolu Görev Gücü ToplantısıModern İpek Yolu Tur PaketiNuman KurtulmuşPolitika
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