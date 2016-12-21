Kuş Cenneti Karagöl'de korkutan yangın

YANGINA MÜDAHALE

Tabi güzellikleriyle ünlü Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde, çok sayıda kuş türünün bulunduğu'de sazlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.Dalaman'nın Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan kuş cenneti olarak bilinen Karagöl'de sazlık alanda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alanın bataklık olması nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının ormanlık alana sıçramaması için Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangın bölgesinde tedbir amaçlı olarak bekliyor. İlk belirlemelere göre 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının devam ettiği öğrenildi.