Kuş dilinin alfabesi oluşturulacak

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesince başlatılan projeyle yörede insanların haberleşme amacıyla kullandığı kuş dilinin alfabesinin oluşturulması hedefleniyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen kuş dili, yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor.

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen UNESCO toplantısında oy birliğiyle UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan kuş dilinin alfabesinin oluşturulması için Giresun Üniversitesince çalışma başlatıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Kuşköy köyünde olduğu gibi dünyanın bazı ülkelerinde ıslığın, bir iletişim aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Genç, yörede yüzlerce yıldır varlığını sürdürmesine rağmen ıslık dilinin bir alfabesinin bulunmadığına işaret ederek, "Bu kültür mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bunun için ıslık dilinin alfabesini oluşturma adına bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan müzisyen ve dil bilimci akademisyenlerden oluşacak bu komisyon, ilerleyen süreçte köye gidecek ve alfabe oluşturmaya başlayacağız." diye konuştu.

"Kuşköy köyü ıslık dili olacak"

Kayıtlara alacakları ıslık dilini notalara dönüştüreceklerini, müzisyen ve dil bilimcilerin daha sonra notaları redakte edeceğini belirten Genç, şunları söyledi:

"Proje tamamlandığında yörede insanların haberleşmede faydalandığı ıslık dili daha yaygın ve uluslararası düzeyde kullanılan bir dil haline gelecek. Nasıl bir Oxford İngilizcesi varsa nasıl bir İstanbul Türkçesi varsa bir de Kuşköy köyü ıslık dili olacak. Böylelikle kültürel mirasımız daha iyi korunarak, gelecek nesillere aktarılacak."