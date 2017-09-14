YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen Hersek Lagünü, flamingoları her yıl geldikleri dönemden 2 ay önce ağırlamaya başladı.

Kuşlara ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Köprüsü'nün yapımını dahi etkileyen ve köprüye kavis verdiren lagün, bugünlerde flamingolar dolayısıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene Hersek Lagünü'ne gelen flamingoların kendilerini şaşırttığını söyledi.

Flamingoların haziranda gittiğini, ağustosta da geri döndüğünü dile getiren Oral, şöyle konuştu:

"Flamingolar, kalabalık geldiler. Geçmiş yıllara baktığımızda bu zamanlarda hiç olmayacak bir sayıya ulaştık. Sayı kış ortasında daha da artacak. Bugünden binlere ulaşıldı. Bu, bizim için büyük bir rakam. Lagünümüz küçük. Metrekareye düşen kuş sayısı ciddi bir rakama ulaşıyor. Bu sene dostlarımızı erken geldi. Biz 'Kuş oteli' diyorduk ama oteli geçmeye başladı ev gibi bir şey oldu. 2 aylık bir ara verip geldiler. Ağırlamaktan da memnunuz. Başka kuş türleri de geldi. Yeşil başlı ördek ve çeşitli kuşlarımız var ama esas konuklarımız flamingo."

Lagünün önemli olduğuna dikkati çeken Oral, "Lagün için yol kaydırıldı. Gölün üzerinden geçiyordu. Hükümetimize, Başbakanımıza, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza, Orman ve Su İşleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü onların talimatlarıyla Osmangazi Köprüsü'nün Hersek Lagünü için normal projesi değiştirildi." dedi.

201 kuş türü tespit edildi

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de düzenli olarak Hersek Lagünü'ne sayıma geldiğini, ağustostan itibaren tekrar sayımlara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Lagün küçük bir alan. Yaklaşık 150 hektar ama bakıldığında gelen kuş sayısı ve çeşitliliği bakımından diğerleriyle kıyaslandığında oldukça önemli bir alan. Bu yıl ilk kez eylül ayında 970 flamingo sayıldı. En son sayımlarda 201 tür kuşa ulaştık. Bunun yaklaşık 90'ı su kuşu, ördekler, balıkçıllar, flamingo ve diğer kum kuşları, kıyı kuşları. Bunlar genelde kışın gelenler. Ördek olarak da 20’ye yakın ördeğimiz var. Ördekler kış göçmeni kuşlardır. Yaz göçmeni olarak da 'çıkrıkçı' gelmektedir."

Sulak alanda 280 yeşil başlı ördek saydıklarını belirten Bülbül, "Burada Akdeniz martısı, kara gagalı sumru ürüyor. Kara gagalı sumrunun şöyle bir özelliği var; 10 çiftin üzerinde ürediği alan, 'önemli kuş alanı' özelliğini taşıyor. Son yıllarda sakarmeke ve yeşil başlı ördek de burada üremeye başladı. Yeşil başlı ördek geçen haftaki sayımlarda 280 sayısına ulaştı." ifadesini kullandı.



