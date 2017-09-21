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Kuveyt Türk'ten Arakanlı Müslümanlar için 1 milyon TL bağış

- Kuveyt Türk, Kızılay'ın Arakanlı Müslümanlar için başlattığı "Arakan'a can ol" adlı yardım kampanyasına 1 milyon TL'lik bağış yapacak

Kuveyt Türk'ten Arakanlı Müslümanlar için 1 milyon TL bağış

- Kuveyt Türk, Kızılay'ın Arakanlı Müslümanlar için başlattığı "Arakan'a can ol" adlı yardım kampanyasına 1 milyon TL'lik bağış yapacak

21 Eylül 2017 Perşembe 11:16
Kuveyt Türk'ten Arakanlı Müslümanlar için 1 milyon TL bağış

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Kızılay'ın "Arakan'a can ol" kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulunacak.

Kızılay açıklamasına göre, Kuveyt Türk, Kızılay'ın ülkeleri Myanmar'da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için başlattığı "Arakan'a can ol" adlı yardım kampanyasına 1 milyon TL'lik bağış yapacak.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yardım çekini düzenlenecek bir törenle Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan'dan teslim alacak.

"İyilik" için buluşulacak törende, Kınık'ın Bangladeş seyahatinde, bu ülkeye göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin gözlemlerini ve Kızılay'ın gelecek dönemde başlatacağı 24 bin adet kalıcı konut inşa projesinin ayrıntıları da kamuoyu ile paylaşılacak.

Tören, yarın saat 10.30'da Kızılay Rumelihisarı Başkanlık Ofisi'nde gerçekleşecek.

Anahtar Kelimeler:
1 Milyon TLArakan'a Can OlBağışKampanyaKızılayKuveyt Türk
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