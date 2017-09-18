Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107534
ALTIN
145.935
DOLAR
3.4575
STERLİN
4.6780
EURO
4.1300
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...

Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi

- Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Albayrak: - "Hafta içi her gün 24 saat döviz ve altın alım-satımını uygun marjlarla sunmaya başladık"

Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi

- Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Albayrak: - "Hafta içi her gün 24 saat döviz ve altın alım-satımını uygun marjlarla sunmaya başladık"

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:51
Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, hafta içi her gün 24 saat boyunca uygun marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapma imkanı sunmaya başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, döviz ve altın piyasalarında teknoloji endeksli inovatif bir çözüme imza attı.

Bankacılık sektörü, internet ve mobil şubelerinde mesai saatleri içinde uyguladığı döviz ve altın alım-satım kur marjlarını akşam saatlerinden itibaren açıyorken, Kuveyt Türk hafta içi her gün 24 saat boyunca uygun marjlarla hizmet vermeye başladı.

Kuveyt Türk müşterileri, artık saat 17:30'dan ertesi sabah 08:30'a kadar mesai dışı saatlerde de dolar-TL, avro-TL, altın-TL, avro-dolar ve altın-dolar işlemlerini, alım-satım arasındaki fark açılmaksızın bankanın web sitesinde belirtilen işlem limitleri dahilinde gerçekleştirebilecek.

Müşteriler, özel ek bir uygulamaya ve başvuruya gerek duymadan Kuveyt Türk'ün internet ve mobil şubeleri ile ATM, XTM ve Çağrı Merkezi kanallarından gece gündüz fark etmeden uygun marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapabilecek.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesai saatleri dışında yaşanan döviz ve altın alım-satım marj yüksekliği sorununa çözüm üreten bu inovasyonun, bankanın döviz ve altın piyasalarındaki tecrübesinin, birikiminin ve uzmanlığının bir yansıması olduğunu bildirdi.

Geçen günlerde QR kodu ile ATM kartına gerek olmadan para çekme projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, "Şimdi de hafta içi her gün 24 saat döviz ve altın alım-satımını uygun marjlarla sunmaya başladık. Tüm bunları hayata geçirebilmemizde yenilikçi, dinamik ve güçlü bilgi teknolojileri ekibimiz ve altyapımız önemli bir rol oynuyor. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli çalışıyoruz. Yeniliklerimiz devam edecek." görüşlerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
AltınDövizKuveyt Türk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlara yüzde 40 indirim
Pegasus'tan yurt dışı uçuşlara yüzde 40 indirim
'Küçük Aylan'lar ölmesin' diye Midilli'den Türkiye'ye yüzdü
'Küçük Aylan'lar ölmesin' diye Midilli'den Türkiye'ye yüzdü
'İnanılır ve uzun vadeli bir Türkiye politikası öneriyorum'
'İnanılır ve uzun vadeli bir Türkiye politikası öneriyorum'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük
İlk ders zilini okul bahçesinde sabahlayarak karşıladılar
İlk ders zilini okul bahçesinde sabahlayarak karşıladılar
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo: Kore yarımadasında savaş istemiyoruz
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo: Kore yarımadasında savaş istemiyoruz
MEB Müsteşarı Tekin'den 'TEOG' açıklaması
MEB Müsteşarı Tekin'den 'TEOG' açıklaması
Ankara metrosunun kadın vatmanları
Ankara metrosunun kadın vatmanları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim