Kuveyt Türk'ten hafta içi 24 saat döviz ve altın işlemi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, hafta içi her gün 24 saat boyunca uygun marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapma imkanı sunmaya başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, döviz ve altın piyasalarında teknoloji endeksli inovatif bir çözüme imza attı.

Bankacılık sektörü, internet ve mobil şubelerinde mesai saatleri içinde uyguladığı döviz ve altın alım-satım kur marjlarını akşam saatlerinden itibaren açıyorken, Kuveyt Türk hafta içi her gün 24 saat boyunca uygun marjlarla hizmet vermeye başladı.

Kuveyt Türk müşterileri, artık saat 17:30'dan ertesi sabah 08:30'a kadar mesai dışı saatlerde de dolar-TL, avro-TL, altın-TL, avro-dolar ve altın-dolar işlemlerini, alım-satım arasındaki fark açılmaksızın bankanın web sitesinde belirtilen işlem limitleri dahilinde gerçekleştirebilecek.

Müşteriler, özel ek bir uygulamaya ve başvuruya gerek duymadan Kuveyt Türk'ün internet ve mobil şubeleri ile ATM, XTM ve Çağrı Merkezi kanallarından gece gündüz fark etmeden uygun marjlarla döviz ve altın alım-satım işlemi yapabilecek.

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesai saatleri dışında yaşanan döviz ve altın alım-satım marj yüksekliği sorununa çözüm üreten bu inovasyonun, bankanın döviz ve altın piyasalarındaki tecrübesinin, birikiminin ve uzmanlığının bir yansıması olduğunu bildirdi.

Geçen günlerde QR kodu ile ATM kartına gerek olmadan para çekme projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, "Şimdi de hafta içi her gün 24 saat döviz ve altın alım-satımını uygun marjlarla sunmaya başladık. Tüm bunları hayata geçirebilmemizde yenilikçi, dinamik ve güçlü bilgi teknolojileri ekibimiz ve altyapımız önemli bir rol oynuyor. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli çalışıyoruz. Yeniliklerimiz devam edecek." görüşlerini aktardı.