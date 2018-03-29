Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114376
ALTIN
170.143
DOLAR
3.9967
STERLİN
5.6147
EURO
4.9201
LeBron James Jordan'ı yakaladı
LeBron James Jordan'ı yakaladı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 27....
Trabzonspor'a başkan adayı oluyor
Trabzonspor'a başkan adayı oluyor
Anadolu Efes-Barselona Lassa
Anadolu Efes-Barselona Lassa
Fenerbahçe Doğuş-Khimki
Fenerbahçe Doğuş-Khimki

Kuzey-Güney zirvesinin tarihi belli oldu

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 27 Nisan'da görüşeceği bildirildi.

Kuzey-Güney zirvesinin tarihi belli oldu

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 27 Nisan'da görüşeceği bildirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 10:44
Kuzey-Güney zirvesinin tarihi belli oldu

PAJU (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 27 Nisan'da görüşeceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetler, bugün sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak zirveye katılacağı belirtildi.

Heyetlerin gelecek hafta çarşamba günü zirvenin güvenliği ve protokolünü ele almak üzere çalışma toplantısı yapılması konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

Kuzey Kore heyetinin başkanı Ri Son-gwon, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "Son 80 gündür daha önce rastlanmamış çok sayıda dramatik olay meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kuzey Kore'de nükleer tesiste faaliyet artışı

Bu arada Jane's Intelligence Review dergisinde yayımlanan analize göre, geçen ay çekilen uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezinde faaliyet artışını ortaya koydu.

Fotoğrafları inceleyen uzmanlar, deneysel hafif su reaktöründe bir ön testin başlatılmış, bir diğer reaktörün devreye sokulmuş olabileceğini ve her iki reaktörün nükleer silah için gerekli fisil maddesini üretmek amacıyla kullanılabileceğini ileri sürdü.

Analizde, uluslararası tetkikler olmadan reaktörün elektrik üretimi ya da silah yapımı için mi kullanıldığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Kuzey Kore haberleri ve analizlerini içeren internet sitesi 38 North'da yayımlanan haberde de uzmanların, Yongbyon'daki bir diğer reaktörde faaliyet tespit ettiği, bunun "Kuzey Kore'nin büyük olasılıkla nükleer programı için plütonyum üretimini sürdürdüğü" anlamına gelebileceği kaydedildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
27 NisanDünyaKim Jong-unKuzey KoreMoon Jae-in
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Johnson'dan Rusya ile krize 'Suç ve Ceza' benzetmesi
Johnson'dan Rusya ile krize 'Suç ve Ceza' benzetmesi
Kanada Başbakanı Trudeau’dan Papa Franciscus’a sitem
Kanada Başbakanı Trudeau’dan Papa Franciscus’a sitem
Azure Grup Katar’da 3 bin 200 işçiye yaşam alanı yaptı
Azure Grup Katar’da 3 bin 200 işçiye yaşam alanı yaptı
TOKİ'nin 'KuzeyKent' projesinde 407 konut satışa çıkarıldı
TOKİ'nin 'KuzeyKent' projesinde 407 konut satışa çıkarıldı
VakıfBank'tan 160 bin fidan bağışı
VakıfBank'tan 160 bin fidan bağışı
Aileleriyle birlikte yüzerek engelleri aşıyorlar
Aileleriyle birlikte yüzerek engelleri aşıyorlar
Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin FETÖ davası başladı
Eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin FETÖ davası başladı
Kuş dilinin alfabesi oluşturulacak
Kuş dilinin alfabesi oluşturulacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim