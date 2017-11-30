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'Kuzey Kore'nin füze denemesi Washington'u savaşa yaklaştırdı'

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, "Son deneme Pyongyang ve Washington'u savaşa biraz daha yaklaştırdı." dedi.

'Kuzey Kore'nin füze denemesi Washington'u savaşa yaklaştırdı'

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, "Son deneme Pyongyang ve Washington'u savaşa biraz daha yaklaştırdı." dedi.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:42
'Kuzey Kore'nin füze denemesi Washington'u savaşa yaklaştırdı'

WASHINGTON (AA) - ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin yaptığı son balistik füze denemesinin, Pyongyang ve Washington yönetimlerini "savaşa biraz daha yaklaştırdığını" söyledi

Haley, BM Güvenlik Konseyinin acil toplantısında yaptığı konuşmada, deneme için "Eğer savaş çıkarsa bu, dün tanık olduğumuz, süregelen saldırganca eylemler yüzünden olur ve savaş çıkarsa, şüphesiz ki Kuzey Kore bütünüyle ortadan kaldırılır." ifadesini kullandı.

Nikki Haley ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i arayarak Çin'in Kuzey Kore'ye ham petrol satışını kesmesinin zamanının geldiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump da Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştükten sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'ye bugün yeni yaptırımlar getirileceğini açıklamıştı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore'nin provokatif eylemleri hakkında az önce görüştüm. Bugün Kuzey Kore'ye ilave yaptırımlar getirilecek. Bu durumu ele alacağız." diyerek Pyongyang'ın dünkü kıtalar arası balistik füze denemesinin ardından ikinci kez yeni yaptırımlara vurgu yapmıştı.

Kuzey Kore, dün yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füzenin, Japon Denizi'nde hedeflenen noktaya düştüğü ifade edilmişti.


Anahtar Kelimeler:
Füze DenemesiKuzey KoreNikki Haley
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