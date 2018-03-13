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'Kuzeyin bekçisi' 155 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda bulunan ve fırtınadan kaçan denizcilerin gördüklerinde büyük sevinç yaşadığı deniz fenerinin ışığı 155 yıldır yanıyor.

'Kuzeyin bekçisi' 155 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda bulunan ve fırtınadan kaçan denizcilerin gördüklerinde büyük sevinç yaşadığı deniz fenerinin ışığı 155 yıldır yanıyor.

13 Mart 2018 Salı 14:00
'Kuzeyin bekçisi' 155 yıldır denizcilere yol gösteriyor

SİNOP (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda 155 yıllık fener, denizcilere yol göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en kuzeyindeki noktada, 1863 yılında inşa edilen ve eskiden gaz yağı, bugün elektrikle çalıştırılan İnceburun Fener'i, gecenin karanlığında denizdeki gemilere göz kırpıyor. İnceburun Feneri'nin bekçiliğini ise ilk günden bugüne 6 kuşaktır Çilesiz ailesi sürdürüyor.

Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop'u ziyaret eden turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerin başında geliyor.

Fenerin bekçisi Ahmet Çilesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük dedesi, dedesi, amcaları, babasının ardından bekçilik görevini ağabeyinin sürdürdüğünü söyledi.

Deniz feneri bekçiliğinin, babadan oğla geçen mesleklerden biri olduğunu belirten Ahmet Çilesiz, İnceburun Deniz Feneri'nin içinde bekçi bulunan nadir fenerlerden biri olduğunu anlattı.

İnceburun Deniz Feneri'ne yılın bütün aylarında ziyaretçi getirdiğini aktaran Turizmci Ahmet Tahtacı, "Umut Burnu" olarak da bilinen İnceburun Feneri'nin önem taşıdığını vurguladı.

Karadeniz'de fırtınaya yakalanan gemicilerin İnceburun'daki fener ışığını görmeyi umutla beklediğini bu nedenle İnceburun'un "Umut Burnu" olarak da bilindiğini bildiren Tahtacı, "Burası çok önemli bir fener. Buranın tarihi bir değeri var. İnsanlar görmek istiyor. Burayı gören denizciler çok sevinirdi. Fırtınadan kaçar burayı dönünce Sinop limanın girerdi. Tarihi ve doğal güzelliği var, bu nedenle yerli ve yabancı turistler buraya özel ilgi gösteriyor. Yılın her mevsiminde turist getiriyoruz." dedi.

İnceburun Feneri'ni görmeye gelenler ise hem tarihi bir feneri gördüklerini hem de Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunmanın ayrıcalığını yaşadıklarını ifade etti.


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