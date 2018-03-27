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KYK hizmetleri elektronik ortama taşındı

Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazırlanan "KYKNET" projesiyle yurt, burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere elektronik sistem üzerinden ulaşabilecek.

KYK hizmetleri elektronik ortama taşındı

Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazırlanan "KYKNET" projesiyle yurt, burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere elektronik sistem üzerinden ulaşabilecek.

27 Mart 2018 Salı 11:58
KYK hizmetleri elektronik ortama taşındı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK), öğrencilerin işlemlerini hızlı gerçekleştirmeleri için hayata geçirdiği, kullanıcı dostu yazılımı "KYKNET" projesi ile öğrencilerin burs, kredi ve yurt işlemleri elektronik ortama aktarıldı.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KYKNET projesi ile kurumun hizmet ve işlemlerinin tamamı elektronik ortama taşındı.

Hizmet kalitesinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmet alan öğrencilerin işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen KYKNET projesinde sona yaklaşıldı.

KYK tarafından 2014 Haziran ayında başlatılan KYKNET projesi, öğrenci ve personelin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara da fayda sağlayacak. Planlama, mevzuat değişikliği, analiz çalışması, çalıştay gibi kapsamlı bir süreçten geçen projenin, 2018 Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

Yirmiye yakın modül hizmete sunuldu

Sunduğu hizmetlerin tamamını dijital ortama aktararak devlete ve vatandaşa hem kolaylık hem de kazanç sağlayan, kaynakların verimli kullanımını amaçlayan e-dönüşüm projesi KYKNET ile yirmiye yakın modül hayata geçirildi.

KYKNET'in "e-Devlet" entegrasyonu sağlanarak, gençlerin yurt, burs ve kredi başvuru döneminde kolaylıkla başvurularını tamamlayarak, yerleştirilme sürecine dair bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Kayıt, izin ve ödeme işlemleri ile burs ve kredi sorgulama gibi kurumun sunduğu tüm hizmetlerin bir yerde toplanması da hedefleniyor.

Her yıl öğrencilerin başvuru döneminde yaşadığı sorunlar dikkate alınarak geliştirilen yazılım sayesinde yurt, burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler kimlik, adres, öğrenim bilgilerine ulaşabiliyor, bilgilerinde hata olan öğrenciler ise ilgili kurumla görüşerek gerekli düzeltmeyi gerçekleştirebiliyor.

Başvuru sonuçları kısa sürede açıklanıyor

Yazılım ile yurt, burs ve kredi başvurularının değerlendirilmesinde sonuçlar artık birkaç hafta gibi çok kısa bir sürede açıklanarak öğrencilerin bir an önce eğitim hayatlarına hazır hale gelmesi sağlanıyor.

Öğrenci ve personel odaklı hizmet anlayışına her geçen gün yenisini ekleyen KYK, proje paydaşı TÜRKSAT ile Haziran 2017'de yapılan protokol kapsamında yazılım çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

KYKNET'e ilişkin detaylı bilgiye "kyknet.kyk.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
EğitimHizmetlerinin Tamamını Elektronik Ortama TaşıdıKYKKYK Dijital Dönüşüm Ile Artık Daha Net
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