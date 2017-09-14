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KYK'lerde öğrencilere beslenme yardımı artırıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK), yeni eğitim-öğretim yılı başında yurtlarda barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı artırıldı.

KYK'lerde öğrencilere beslenme yardımı artırıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK), yeni eğitim-öğretim yılı başında yurtlarda barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı artırıldı.

14 Eylül 2017 Perşembe 13:38
KYK'lerde öğrencilere beslenme yardımı artırıldı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 600 binden fazla üniversiteli gencin barındığı, burs, kredi ve eğitim imkanlarının yanı sıra öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yardımın da bulunulduğu KYK'de, beslenme yardımı 11 liraya yükseltildi.

Geçen yıl eylül ayından bu yana sabah kahvaltısı için 3, akşam yemeği için 6,5 lira olmak üzere günlük 9,5, aylık ise 285 lira olan beslenme yardımı, yeni eğitim-öğretim yılında sabah kahvaltısı için 3,5, akşam yemeği için 7,5 lira olmak üzere günlük 11, aylık ise 330 lira olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları 06.30-14.00, akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatlerinde geçerli olacak.

Şehit ve gazi çocuklarına 21 lira beslenme yardımı

Yurtlarda ücret ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarıyla, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 19,50 liradan 21 liraya yükseltildi.

Beslenme yardımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için 8 lira olmak üzere günlük 12 lira uygulanacak.

KYK'de barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta, kantin, kafeterya gibi imkanlar sunuluyor. Öğrencilere her gün açık büfe sabah kahvaltısı, akşam da yaklaşık 20 çeşit yemek servis ediliyor.

Muhabir: İlknur Yurdakul

Anahtar Kelimeler:
Beslenme YardımıEğitimGençlik Ve Spor BakanlığıKYKYüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu
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