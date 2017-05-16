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16 Mayıs 2017 Salı 23:02

Laf attığı kızın boğazında sigara söndüren maganda tutuklandı

Dilan Özel adlı genç kızın boğazında sigara söndüren B.T. adlı maganda yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşların yakaladığı, savcılığın serbest bıraktığı saldırgan daha sonra hakkında çıkan tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Laf attığı kızın boğazında sigara söndüren maganda tutuklandı
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Laf attığı kızın boğazında sigara söndüren maganda tutuklandı

Kadınlara yönelik saldırılar yeni bir boyut kazandı. Antalya'da genç bir kıza laf attıktan sonra, genç kızın boğazında sigara söndüren zanlı önce serbest bırakıldı, ardından da tutuklandı. Dilay Özel adlı genç kızın gün boyu süren hukuk mücadelesi, basına yansıyınca serbest bırakılan zanlı savcının harekete geçmesiyle tutuklanarak cezaevine yollandı..


ÖNCE LAF ATTI SONRA SALDIRDI

Antalya'da annesi ve teyzesiyle evlerine giden 20 yaşındaki Dilay Özel, yolda sigara içen teyzesine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan B.T.'nin saldırısına uğradı. B.T.'nin, boynunda sigara söndürdüğü Dilay Özel, "Doktorlar izin kalıcı olduğunu söyledi. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. B.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

KADINLAR YOLDA SİGARA İÇİYOR DİYE LAF ATMAYA BAŞLADI

Olay, geçen cumartesi saat 18.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Havalimanı dönüşünde ara sokağa otomobili park ettikten sonra annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile birlikte eve doğru yürüdüklerini kaydeden Dilay Özel, teyzesinin sigara yaktığı sırada karşıdan gelen iki kişiden B.T.'nin, "Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor. K....ler gibi" dediğini söyledi. Bu sırada çevrede başka kimse olmadığını söyleyen Özel, “Bunun üzerine annem 'Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke. İçtiğim sigaraya karışamazsın' diye bağırdı.

SALDIRGANI VATANDAŞLAR YAKALADI

Adını sonradan öğrendiğimiz B.T. de 'Üzerinize neden alınıyorsunuz' dedi ve 'S.....n gidin' şeklinde küfretti" dedi. Bunun üzerine yaşanan arbedede B.T.'nin, annesinin boğazını sıkarak iteklediğini öne süren Özel, "Adamın anneme saldırdığını görünce koşarak müdahale ettim. Ayırmaya çalışırken adam elindeki sigarayı boğazıma bastırdı. Ben acıyla kıvranırken o kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 sokak kovaladıktan sonra vatandaşların yardımıyla yakalandı. Hemen polisi aradık. Çevredeki vatandaşlar da saldırgana müdahale etti. B.T. gözaltına alınırken biz de karakola giderek şikâyetçi olduk" diye konuştu.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp edildiklerine dair rapor aldıklarını söyleyen Dilay Özel, "Uzmanlar, boğazımda ikinci dereceden yanık oluştuğunu, sigara izinin kalıcı olduğunu söyledi. Estetik operasyon geçirmem gerekiyormuş. Ben o saldırganın izini ömrüm boyunca boğazımda taşıyacağım. Artık yolda da yürüyemez olduk. Dava açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Polisteki sorgusunun ardından, 'kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

SALDIRGAN YENİDEN GÖZALTINDA

Antalya'da annesi ve teyzesiyle evlerine giden Dilay Özel'i darp edip boynunda sigara söndüren, gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalan B.T., akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelinin saat 17.45 sıralarında yakalanarak gözaltına alındığı, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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