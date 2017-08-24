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Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime

Lale Roche, kısa bir aradan sonra yazılarıyla geri döndü. Kendi hayatından verdiği örneklerle yüzbinlerce kadına yol gösteren Lale Roche son yazısında bakın neler diyor;

Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime

Lale Roche, kısa bir aradan sonra yazılarıyla geri döndü. Kendi hayatından verdiği örneklerle yüzbinlerce kadına yol gösteren Lale Roche son yazısında bakın neler diyor;

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:16
Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime

Lale Roche yazdı; Sevgi vebalı kelime

Aşkı, sevgiyi, tutkuyu, özlemi, sadakat ve dostluğu kendine üslubuyla dobra dobra anlatan yazarımız Lale Roche, kısa bir aradan sonra yazılarıyla geri döndü. Kendi hayatından verdiği örneklerle yüzbinlerce kadına yol gösteren Lale Roche son yazısında bakın neler diyor;

Ne kadar ağır bir anlamı vardı hayatımda "Sevgili" demenin, Sevgilim’in. Bu güne kadar gerçek anlamda bir tek Sevgilim oldu. Bir tek kişiye evet sen bana Sevgilim diyebilirsin dedim. Ben senin Sevgilin olabilirim dedim. Ben öyle kuşum böceğim cicişim anlamıyorum. Anlamlı da bulmuyorum.   Neden bilmiyorum bir erkeğin kadına Sevgilim demesi daha yakışık alıyor daha baba duruyor. Kadın kullanınca tır şoförü gibi kalıyor sanki. Kızmayın gerçekten. Bu benim fikrim. Erkeğin ağzında daha bir dolu dolu oluyor. Sert, saran,  koruyan, seven, kıskanan. Gözeten…. Aldatan. Evet, aldatan

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Anahtar Kelimeler:
Lale Roche
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