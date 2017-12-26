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Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Tillerson, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Kuzey Kore konularını görüştü.

Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Tillerson, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Kuzey Kore konularını görüştü.

26 Aralık 2017 Salı 21:48
Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore'yi görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye, Kuzey Kore ve ikili ilişkiler konusunda görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Lavrov ve Tillerson'ın, Suriye krizinin çözümünde ülkenin toprak bütünlüğünün korunarak atılacak adımları istişare ettikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Görüşmede, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de çözümü teşvik etme çabalarına yönelik düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi ve Suriye hükümeti ile muhalefet arasında ön şartlar olmaksızın Cenevre'de doğrudan görüşmeleri teşvik etmeye yönelik atılacak adımlar istişare edildi."

Tarafların, Kuzey Kore tarafından geliştirilen nükleer füzelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirilen açıklamada, Lavrov’un, ABD tarafından Kuzey Kore’ye yönelik agresif söylemlerin ve bölgeye yönelik yapılan askeri hazırlıkların kabul edilemez olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaKuzey KoreRex TillersoRusyaSergey LavrovSuriye
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