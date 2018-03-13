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Lavrov'dan 'Rus casus' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." dedi.

Lavrov'dan 'Rus casus' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasala maruz kalarak zehirlenmesiyle ilgili, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor." dedi.

13 Mart 2018 Salı 16:39
Lavrov'dan 'Rus casus' açıklaması

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Sergey Skripal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Sergey Skripal ve kızı Yulia hakkında soruşturma dosyasını ve bulguları İngiltere'den istediklerini fakat ret cevabı aldıklarını bildirdi.

Yulia Skripal'in Rusya vatandaşı olduğunu belirten Lavrov, "Bizim Kimyasal Silahların Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme'den doğan meşru hakkımız, İngiltere tarafından reddedildi." dedi.

Rusya'ya bu konuda yapılan suçlamaları kabul etmediklerini ifade eden Lavrov, "Bu olayla herhangi bir ilgimiz bulunmuyor. Skripal soruşturmasında, Londra yönetimi Kimyasal Silahların Yasaklanmasına İlişkin Sözleşmesi'ne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İngiltere ile iş birliği yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin güneybatısındaki Salisbury kentinde Skripal ve kızının önceki pazar günü bilincini yitirmiş olarak bir alışveriş merkezi önündeki bankta bulunmasıyla ilgili "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Basındaki haberlerde Skripal'in eşi ile oğlunun son birkaç yıl içinde trafik kazalarında öldükleri belirtilerek, Rus ajanın da İngiliz polisine, hayatından duyduğu endişeyle ilgili başvuruda bulunduğu iddia ediliyor.

Muhabir: Ruslan Rehimov

Anahtar Kelimeler:
DünyaİNGİLTERERus Ajanı Sergey SkripalRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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