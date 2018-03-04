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Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı

İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamayla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin kimlikleri açıklandı.

Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı

İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamayla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin kimlikleri açıklandı.

04 Mart 2018 Pazar 10:47
Leicester patlaması şüphelilerinin kimlikleri açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Leicester kentindeki patlamayla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin kimlikleri açıklandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Çarşamba günü gözaltına alınan Aram Kurd (33), Hawkar Hassan (32) ve Arkan Ali (37), öldürme ve kundaklama suçlarından yargılanacak.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan 2 zanlının kimlikleri ise açıklanmadı.

"Spekülasyondan kaçının"

Polis, terör veya ırkçılık ile bağlantılı olmadığını vurguladığı olayla ilgili basına ve kamuoyuna soruşturma sürdüğü müddetçe spekülasyondan kaçınma çağrısı yaptı.

Leicester kent merkezinde bulunan Hinckley Caddesi'ndeki binada Pazar günü akşam saatlerinde patlama olmuştu. Polis, giriş katında dükkanların yer aldığı, 2'nci ve 3'üncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binadaki patlamanın, terörle bağlantılı olduğuna ilişkin emare bulunamadığını açıklamıştı.

Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Tayfun Salcı

Anahtar Kelimeler:
DünyaİNGİLTERELeicesterPatlamaTerör
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