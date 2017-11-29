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'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, "Yürütme erki konusunda bir anlaşmaya varılamasa bile seçimler 2018'de yapılacak." dedi.

'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, "Yürütme erki konusunda bir anlaşmaya varılamasa bile seçimler 2018'de yapılacak." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 00:42
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'daki seçimlerin 2018 yılında yapılacağını söyledi.

Libya'nın Misrata kentinde ulusal heyet ve gençlik örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Selame, "Yürütme erki konusunda bir anlaşmaya varılamasa bile seçimler 2018'de yapılacak." dedi.

Selame, BM planının, Libya'daki tarafların seçime kadar ülkeyi idare edecek bir hükümet üzerinde anlaşmasını ve kötüleşen ekonomik ve insani koşullara çare bulunmasını amaçladığını belirtti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, eylül ayında üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Eylem planı kapsamında Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili Tunus'ta Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasında yapılan müzakerelerin ardından Selame, iki tarafa da anlaşmadaki değişiklikleri içeren yazılı "ortak formülü" teslim etmişti.

Muhabir: Said İbicioğlu
Anahtar Kelimeler:
BMDünyaGassan SelameLibyaSeçim
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