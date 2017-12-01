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Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir

IOM, Libya'da kayıtlı 400 bin sığınmacı bulunmasına rağmen bu rakamın 1 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir

IOM, Libya'da kayıtlı 400 bin sığınmacı bulunmasına rağmen bu rakamın 1 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

01 Aralık 2017 Cuma 16:25
Libya'daki sığınmacıların sayısı 1 milyona ulaşabilir

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da 400 bin sığınmacının kayıt altına alınmasına rağmen, bu rakamın gerçekte 1 milyon kişiye ulaşabileceğini bildirdi.

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IOM Sözcülerinden Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, IOM'in gönüllü geri dönüş programı kapsamında bu yıl Libya'da 14 bin sığınmacının hava yoluyla ait oldukları ülkelere taşındığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 15 bin sığınmacıyı daha hava yoluyla ülkelerine götüreceklerini anlatan Doyle, Libya'daki gözaltı merkezlerine getirilen sığınmacı sayısında son haftalarda sert bir yükseliş olduğunu belirtti.

BM'nin göç örgütü olan IOM'in Sözcüsü, Trablus'un batısındaki Sabratha kentindeki gayriresmi gözaltı merkezindeki sığınmacıların nakledilmesi sonucu, ortalama 5-6 bin civarında sığınmacının bulunduğu gözaltı merkezlerindeki sayının 15 binlere dayandığını aktardı.

Doyle, IOM'in 400 bin sığınmacıyı kayıt altına aldığını ifade ederek, gerçekte bu rakamı 700 bin ila 1 milyon olarak tahmin ettiklerini kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ise yaptığı dün yaptığı açıklamada, resmi verilere göre, Libya'ya 24 ülkeden gelen sığınmacı sayısının 500 bini geçtiğini belirtmişti.

Muhabir: Bayram Altuğ

Anahtar Kelimeler:
DünyaIOMLibyaSığınmacıUluslararası Göç Örgütü
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