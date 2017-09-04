Lice'de terör operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice'nin güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla dün saat 20.00'den itibaren yürütülmeye başlanan operasyonun saat 10.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Bağlan'daki bazı konutlar ile çevresindeki aramalarda bir örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir teröristin ağır yaralı yakalandığı, biri ayağından yaralı olmak üzere 2 iş birlikçinin el bombasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.