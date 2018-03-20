lifebox, yüz ve objeleri de tanıyor

İSTANBUL (AA) - Bulut depolama servisi lifebox, yüz ve obje tanıma özellikleriyle, aranan fotoğrafı bulmayı kolaylaştırıyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanına hizmet sunan, Türkiye'nin 6,5 milyondan fazla kullanıcısıyla en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, yeni özellikleriyle öne çıkıyor.

Fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberin güvenle saklanmasını sağlayan lifebox, şimdi yüz ve objeleri de tanıyabiliyor. Böylece lifebox'ın 6,5 milyondan fazla kullanıcısı, anılarına bakarken aradıklarını kolayca buluyor.

Tüm anıları kişi ve nesnelere göre organize eden lifebox ile kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor.





- Albüme taşımak artık daha kolay





Yüz veya obje tanıma özellikleri akıllı fotoğraf uygulamalarının bazılarında mevcut olsa da lifebox her iki özelliği de aynı anda tüm ülkelerde sağlayarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verebiliyor.

Kullanıcılar bir nesne ile eşleşen tüm fotoğraflarını görebiliyor ya da bu nesneye dair arama yapabiliyor.

Nesne ve ortamlara göre otomatik olarak akıllı albümler yaratılıyor. Örneğin düğün, stadyum ya da sahil fotoğrafları akıllı albümler sayesinde hızlıca bulunabiliyor.

"Kişiler" albümü altında sevdiklerinizin fotoğrafları otomatik olarak gruplanıyor ve istenilen kişinin ismi etiketlenerek aynı isimle ilgili tüm fotoğraflara kolayca bir albüm altından ulaşılabiliyor.

Kullanıcıların seçtikleri kişi ile yeni çektikleri tüm fotoğraflar da otomatik olarak daha önce belirlenmiş albüme ekleniyor. Birçok özelliğiyle kullanıcıların vazgeçilmezi haline gelen lifebox, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki diğer kullanıcılara da hizmet veriyor.





- lifebox'ın diğer özellikleri





Tablet, PC ve akıllı telefonlardan erişilebilen lifebox'ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

"Otomatik yedekleme ile fotoğraf ve videolar, anında lifebox'a yüklenebiliyor. Müzik ve dokümanlar saklanabiliyor. Gelişmiş yedekleme deneyimi sayesinde cihazda hafıza dolma sorunu ortadan kalkıyor. Rehber yedekleme ile telefon rehberi kolayca lifebox'a yedekleniyor. Yer aç özelliği ile lifebox'a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. Instagram ve facebook arşivi lifebox'a kolayca taşınabiliyor.

Fotoğraflardan 30 saniyelik video hikayeler oluşturulabiliyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile fotoğraflar kolayca düzenlenip filter ya da çıkartma eklenebiliyor. Yüz, obje, lokasyon ve tarihe göre arama seçeneğiyle anılar çok daha kolay bulunabiliyor. Apple TV ve TV+ aracılığıyla tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor. Şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor."