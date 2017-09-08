Liselere 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.
Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.
Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu