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Liselere 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Liselere 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

08 Eylül 2017 Cuma 10:15
Liselere 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında liselere 3. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
EğitimLiseMilli Eğitim BakanlığıTEOG
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