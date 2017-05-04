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04 Mayıs 2017 Perşembe 01:19

Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi

Tekirdağ Çorlu'da lise öğrencisi genç kız, evde ders çalıştığı sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi
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Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde ders çalıştığı sırada, başı ve karnı ağrıyan lise öğrencisinin bayılması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.
Olay, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesine bağlı Kemalettin Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi, İddiaya göre, ikametinde ders çalıştığı esnada başının ağrıdığını ve karın ağrısı çektiğini söyleyen H.E.’isimli kız öğrencinin bayılması üzerine yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybetti. Lise öğrencisi H.E.’nin ani ölümü tüm aileyi yasa boğarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. H.E.’nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morgunda ön otopsinin yapıldıktan sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

 
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